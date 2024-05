Grace à cette nouvelle loi, des centaines de milliers de logements vont prendre de la valeur

Une loi va faire grimper la valeur de 220 000 logements à travers la France.

Ces trois lettres sont devenues le cauchemar de nombreux propriétaires. Utile pour les locataires, le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) permet d'évaluer la performance énergétique d'un logement en lui attribuant une note allant de A à G. Cette notation reflète la qualité de l'isolation thermique du bien immobilier, les logements classés A étant les plus performants, tandis que ceux classés F et G sont considérés comme des "passoires énergétiques".

Entre perte de valeur du logement et interdiction de le mettre en location, de nombreux propriétaires sont contraints de payer d'onéreux travaux de rénovation afin de remettre l'habitation aux normes. Or, une bonne nouvelle s'est récemment glissée dans la loi. Une mesure du gouvernement va permettre à des centaines de milliers de logements de prendre de la valeur et d'entrer à nouveau sur le marché locatif.

En effet, la mise en place généralisée des DPE a eu un impact significatif sur les locations en France. Les logements classés F et G seront respectivement interdits à la location en 2025 et 2028, suivis par ceux classés E en 2034. Par ailleurs, le DPE a également un impact sur la valeur des logements. Avoir un DPE noté F ou G fait perdre entre 15 et 20% de valeur par rapport à un DPE neutre (lettre D), selon les données de l'association des Notaires de France.

Heureusement pour les propriétaires, une nouvelle loi a modifié la donne pour les logements de moins de 40 m². L'arrêté du 25 mars 2024, instaure un nouveau mode de calcul du DPE pour ces biens. Selon une étude du spécialiste de l'analyse de données PriceHubble, 220 000 logements actuellement classés F et G vont voir leur note s'améliorer grâce à ce changement. Ainsi, 33% des logements classés F devraient basculer en E, voire mieux.

Grâce à cette nouvelle disposition, des milliers de propriétaires vont voir leur logement prendre automatiquement de la valeur dans les semaines à venir. Sans aucune intervention de leur part, la hausse pourrait atteindre en moyenne 10%. Ainsi, un appartement actuellement mis en vente à 80 000 euros pourrait voir sa valeur grimper jusqu'à 88 000 euros. En passant d'un DPE noté F ou G à un DPE noté E, l'écart de valeur par rapport à un DPE neutre ne sera plus que de 7% en moyenne. De plus, ces propriétaires pourront mettre leur bien en location jusqu'en 2034, sans avoir l'obligation de réaliser des travaux d'isolation thermique.

Pour savoir si leur maison ou appartement est concerné, les propriétaires peuvent rentrer leur numéro de DPE sur le simulateur de l'ADEME (agence de l'environnement), qui leur indiquera si leur logement change de classe énergétique. Le cas échéant, une attestation pourra être téléchargée à partir du 1er juillet 2024, confirmant que leur logement n'est plus considéré comme une passoire énergétique, sans nécessiter de refaire le DPE par un professionnel.