Des milliers de joueurs en ligne jouent à ce jeu illégal, parfois sans le savoir

Depuis 2010, les casinos en ligne sont autorisés en France, mais cela ne veut pas dire que tous les jeux de casino et les sites qui les hébergent sont légaux...

Les jeux d'argent et de hasard sont une activité très populaire en France. Selon les derniers chiffres, 33,9 millions de Français ont parié en ligne en 2023, dépensant en moyenne 330 euros par an. Si les paris sportifs restent les plus prisés (52%), les jeux de casino comme les machines à sous et la roulette attirent aussi de nombreux joueurs. Mais attention, tous ces jeux ne sont pas légaux sur le territoire français.

Depuis la loi de 2010, les casinos en ligne sont en effet autorisés et régulés en France. L'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) a délivré des licences à plusieurs opérateurs après avoir vérifié le respect d'un cahier des charges strict. Mais cela ne concerne qu'une partie de l'offre : seuls les paris sportifs, hippiques et le poker sont concernés par cette législation.

En revanche, les jeux de casino dits "de pur hasard" comme les machines à sous, la roulette ou le black jack restent interdits sous forme dématérialisée. Les Français ne sont pas pour autant privés de ces jeux puisque les 202 casinos "en dur" du territoire proposent toutes ces animations. Mais sur Internet, miser de l'argent sur ce type de jeu est illégal. Or l'ANJ estime qu'en 2024, 29% des joueurs en ligne jouent sur des machines à sous virtuelles.

En jouant sur des sites non approuvés par l'ANJ, les internautes français s'exposent pourtant à de nombreux risques. Au delà de l'aspect illégal, ces casinos en ligne échappent à tout contrôle sur l'équité des jeux, la sécurité des transactions ou la protection des joueurs vulnérables (mineurs, interdits de jeu...). Les logiciels ne sont pas homologués et la triche est possible, les gains ne sont pas forcément payés, les mises ne sont pas plafonnées et les données personnelles peuvent être volées puis revendues à des fins d'escroquerie. En cas de litige, les joueurs ne disposent d'aucun recours légal contre ces opérateurs situés hors des frontières.

Alors comment distinguer un casino en ligne légal d'un site illicite quand on souhaite tenter sa chance ? Plusieurs indices doivent alerter l'internaute : si le site propose des machines à sous, de la roulette ou du black jack, il s'agit à coup sûr d'un casino illégal puisque ces jeux sont interdits en France sur Internet. Ensuite, les sites approuvés ont obligatoirement une adresse finissant en ".fr" et arborent en principe logo de l'ANJ sur leur page d'accueil. Par ailleurs, il est recommandé de consulter la liste blanche des opérateurs agréés directement sur le site anj.fr.

En 2023, le marché clandestin des jeux de casino en ligne représentait 2,8 milliards d'euros en France selon l'ANJ, une somme colossale. Cette dernière dispose de moyens limités pour lutter contre les centaines de sites illégaux, basés à l'étranger, qui profitent de l'appétence des joueurs français. Elle a toutefois réussi à faire bloquer plus de 500 adresses et met régulièrement en garde contre les dangers de ces plateformes illicites. Néanmoins, ce marché parallèle continue de prospérer.