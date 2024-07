Cette simple carte fait économiser beaucoup d'argent aux seniors qui la connaissent mais ce n'est pas celle de la SNCF

Courses, vêtements, cinéma, locations de vacances... Cette carte de réduction encore trop méconnue est accessible dès l'âge de 55 ans et ne coûte pas plus cher que celle de la SNCF.

Une carte de réduction destinée aux seniors fait de plus en plus parler d'elle. Elle ne propose pas de remises sur les trajets en train comme la carte SNCF mais sur presque tout le reste ! Un bon complément donc ou une alternative en fonction de son mode de vie. Autre atout majeur, elle est accessible dès l'âge de 55 ans alors que de nombreuses offres réservées aux seniors ne débutent pas avant 60 ans.

Cette carte de réduction promet de belles économies sur ses vacances grâce à des partenariats avec des campings, des gîtes ou encore des hôtels. Elle propose notamment des réductions de 10 à 30% sur les chambres de la chaîne B&B Hotels et jusqu'à 40% sur les logements des domaines Center Parcs. Le croisiériste MSC, le camping de plein air Odalys ou la Chaîne thermale du Soleil sont d'autres grands noms qui ont tissé un partenariat avec cette carte destinée aux seniors.

Par ailleurs, la carte de réduction peut vite être rentabilisée car au-delà des vacances, d'offres sur le cinéma ou des parcs d'attractions, elle permet surtout de faire des économies au quotidien. Elle offre des remises intéressantes chez de nombreux commerçants. Des E-cartes cadeaux de supermarchés comme Système U, Auchan ou Leclerc permettent de faire des économies de 4 à 12%. Des réductions sont aussi proposées sur des services d'aide à la personne, chez des opticiens ou des audioprothésistes qui peuvent représenter une source importante de dépense.

Pour se faire plaisir, les enseignes de vêtements ne sont pas en reste avec des partenaires comme Promod, Etam, Asos chez lesquels la remise sur les achats atteint 8%. On compte également des parfumeries (Sephora, Clarins, Yves Rocher...), des enseignes dédiées au high tech et à la culture (Fnac, Cultura...) et à l'ameublement (Maisons du Monde, Ikea...).

Cependant, la carte vise aussi à faire plaisir à ses proches. On retrouve donc des partenaires de l'univers enfant comme Sergent major, Oxybul ou King Jouet. D'ailleurs, les cartes cadeaux et les billets pour des loisirs qui s'achètent en avance peuvent être offerts à ses enfants ou ses petits-enfants. Dès lors que c'est le détenteur de la carte qui les achète, la réduction reste valable.

Cette carte de réduction multifonction, c'est la carte Réduc-Seniors. Pour l'obtenir et profiter de ses avantages, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site reduc-seniors.com. Elle coûte 49 euros pour un an pour une personne seule mais peut être encore plus accessible. Pour un couple marié portant le même nom, un seule carte suffit. Pour un couple non marié, le tarif est de 60 euros. Ces formules incluent un catalogue répertoriant l'ensemble des partenaires mais les personnes seules qui ont Internet et qui ne souhaitent pas avoir le guide au format papier peuvent avoir la carte pour44 euros (et 54 euros pour un couple non marié).