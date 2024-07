Ce groupe Facebook est gratuit mais très privé - il permet de trouver un logement en un temps record

Trouver un logement dans les grandes villes peut s'avérer être un véritable parcours du combattant, particulièrement pour les petits budgets. Voici les réseaux à rejoindre pour mettre toutes les chances de son côté.

La période des vacances rime avec recherche de logement pour la rentrée pour de nombreux Français, qu'ils soient étudiants, jeunes actifs ou cherchent à s'installer en couple. Seulement, le marché de l'immobilier est particulièrement tendu dans certaines villes rendant la tâche ardue. Exemple à Rennes où l'indice de tension (rapport entre la demande et l'offre de logements) est le plus élevé de France avec 10 fois plus de demandes que d'offres en 2023 ! Suivent Lyon, Annecy, Paris et Bordeaux selon le classement de LocService.fr.

Pour trouver un logement dans ce contexte, c'est la croix et la bannière quand on ne possède pas un dossier susceptible d'intéresser les agences. Et même cela n'est pas une garantie. Alors pour les Français en recherche, c'est le lot commun : inscription sur les plateformes comme Leboncoin ou Gens de Confiance, obligation de rafraîchir continuellement les pages, décrocher une visite rapidement avant que l'appartement ne soit loué et l'annonce supprimée. En moyenne, une annonce ne reste en ligne que 14 jours à Paris pour un appartement situé dans le 20e, 11e ou 15e arrondissement de la capitale selon une étude de SeLoger publiée en 2021.

Face à cette pénurie et à la pression sur les loyers, certains se résignent à payer des services premium ou bien à accepter des logements sales ou mal isolés.

Rassurez-vous, ce n'est pas la seule issue. Il existe une alternative pour trouver un logement en un temps record : les groupes Facebook spécialisés. Prudence, de nombreux groupes publics généralistes comme "Paris : location appartement" drainent des annonces frauduleuses. Mais, voici ceux à rejoindre pour trouver votre futur appartement.

Pour les colocations, le groupe "Colocation Paris | La Carte des Colocs" est très efficace avec 110 000 membres et plus de 10 publications par jour. Les annonces sont sérieuses et plusieurs membres se félicitent d'avoir trouvé leur bonheur. L'avantage de ce groupe est également qu'il se décline pour de nombreuses villes comme Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Bordeaux, Lille…

Pour les logements individuels type studio ou T2, mieux vaut se tourner vers des groupes privés plus ciblés et moins accessibles comme "Intermittents Solidarité Logement", dédié aux intermittents du spectacle. Pour rejoindre les 46 000 membres, il est nécessaire de remplir un formulaire.

Pour les étudiants ou jeunes actifs, des groupes "bons plans" permettent de profiter d'une offre de location mais aussi de demander de l'aide pour un déménagement ou une visseuse électrique dans son quartier. Parmi eux, on peut citer "Etudiants d'Angers", "Copains Nantais" ou "Copains Parisiens". Ces groupes se déclinent dans les principales villes universitaires et se réservent le droit de refuser un membre. Il peut être nécessaire d'avoir un ami Facebook faisant déjà partie du réseau. Plus restrictif donc, mais plus efficace : un membre se félicite notamment d'avoir trouvé un appartement en un mois à Paris après seulement deux visites.

Dernière astuce : les groupes des Alumni de votre école ou ancienne école. Les réseaux d'élèves sont toujours pleins de ressources. Un jeune actif témoigne que dans le 16ème arrondissement un studio est loué d'année en année par les anciens d'une Grande Ecole avec un loyer défiant toute concurrence.