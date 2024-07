Un nouveau compteur Linky va bientôt être déployé mais il n'est pas pour tout le monde

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité français Enedis développe un nouveau compteur d'électricité qui fera son apparition sur le réseau à partir de fin 2026.

Les compteurs électriques Linky, avec leur boîtier vert, sont désormais bien connus des particuliers. Leur principal intérêt est de permettre à Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité français, d'effectuer de la maintenance à distance et de la télérelève. Les données de consommation des clients sont ainsi transmises automatiquement par l'appareil sans qu'un technicien n'ait besoin de se déplacer. C'est grâce à la technologie embarquée dans le Linky qu'Enedis a pu notamment participer à l'expérimentation sur la limitation temporaire de puissance électrique dans le Puy-de-Dôme en février dernier, à la demande des pouvoirs publics.

Enedis a déployé au total, entre la fin 2015 et la fin 2021, 36 millions d'appareils en France. Mais ce n'est pas le seul compteur communicant développé dans le laboratoire d'Enedis. Les équipes de recherche de ce Lab ont également mis au point un compteur communicant destiné aux postes de transformation de basse et moyenne tension du groupe, appelé Pinky et dont le boîtier se distingue par sa couleur rose.

Ce compteur est voué à un usage en interne, pour fournir plus d'informations en temps réel sur le réseau à l'échelle d'une maille locale, sur un quartier ou un immeuble par exemple. Mais ce n'est pas le seul frère de Linky.

Le compteur sera installé lors des opérations de maintenance ou de dépannage. © Enedis

Un nouveau compteur d'électricité fera son apparition sur le réseau public de distribution d'électricité à partir de fin 2026. Son nom : Linky Pro. Cet appareil sera destiné au marché d'affaires, qui représente en France 560 000 sites. Cela signifie que seuls les professionnels raccordés aux réseaux basse tension (BT) et haute tension A (HTA), et dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, se verront installer un Linky Pro lors des opérations de maintenance ou de dépannage.

Cela fait plusieurs années que les équipes du Lab travaillent à sa qualification, sa métrologie et ses usages. Linky Pro sera doté d'un boîtier IP et bénéficiera de tests de cybersécurité renforcés. Le compteur BtoB est amené à remplacer progressivement tous les types de compteurs historiques du marché d'affaires supérieur à 36 kVA : PME-PMI, Saphir et ICE.

Le déploiement de ce compteur ne suit pourtant pas le même calendrier que Linky et se basera sur des besoins de modernisation. En complément, Enedis expérimente des outils de l'entreprise SAP afin d'optimiser le relevé de la consommation d'électricité et la facturation par les fournisseurs des industriels et grandes entreprises du marché d'affaires. Complémentaires, ces deux outils contribuent à identifier et à automatiser la résolution d'éventuelles singularités lors des relevés de compteurs d'électricité. Selon un rapport du cabinet Berg Insight, la pénétration des compteurs intelligents en Europe devrait passer d'environ 60% en 2023 à 78% en 2028.