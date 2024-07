Ils arrivent à faire baisser leur taxe foncière trop chère pour eux... juste en le demandant

Comme en 2023, la taxe foncière va encore augmenter en 2024. Alors que 33 millions de Français doivent la payer certains vont pouvoir réduire le montant à régler.

L'échéance tant redoutée approche à grand pas. Cette année, plus de 33 millions de propriétaires en France vont devoir s'acquitter de la taxe foncière. En effet, tous les ménages qui possédaient au 1er janvier dernier une maison, un appartement, un terrain ou un local commercial sont redevables de cette taxe. Pour certains, la taxe foncière peut s'élever à plusieurs milliers d'euros.

Pour rappel, le calcul de la taxe foncière prend en compte la qualité du bien immobilier, notamment sa surface et les équipements qu'il contient. Ainsi, une grande maison avec jardin sera forcément plus taxée qu'un petit appartement dans une même zone. De plus, l'inflation joue également un rôle dans le calcul de la taxe foncière : si elle augmente, les valeurs cadastrales suivent, entraînant une hausse de la taxe foncière.

En 2023, la taxe foncière a ainsi connu une augmentation d'au moins 7,1% dans toutes les villes de France. A cette hausse, certaines communes ont même appliqué des taux supplémentaires. Par exemple, à Paris, la hausse totale a atteint 59%. Or, en 2024, une nouvelle augmentation de la taxe foncière, d'environ 4%, est prévue sur tout le territoire. A cela s'ajoute encore une fois les majorations votées par la plupart des communes. Toutefois, certains foyers ont trouvé comment faire baisser la note.

En effet, des dispositifs permettent de réduire le montant de leur taxe foncière. Tout d'abord, les personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier 2024, peuvent bénéficier d'un abattement de 100 euros sous certaines conditions de ressources. Le quotient familial doit être égal ou inférieur à 11 885 euros pour la première part, plus 3 174 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Si les conditions sont remplies, l'abattement sera appliqué automatiquement par l'administration fiscale.

Un autre dispositif existe pour les propriétaires dont la taxe foncière est très élevée par rapport à leur revenu fiscal. Il s'agit du plafonnement de la taxe foncière. Concrètement, si le montant de la taxe foncière dépasse 50% de leurs revenus alors la partie excédante de l'impôt local est supprimée. Exemple : si un ménage déclare 14 000 euros de revenu fiscal alors qu'il doit payer 8 000 euros de taxe foncière, alors il ne devra payer que 7 000 euros.

Pour profiter de cette mesure, le revenu fiscal de référence de 2023 ne doit pas excéder 29 288 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 6 843 euros pour la première demi-part supplémentaire et de 5 387 euros à compter de la deuxième demi-part. Les propriétaires doivent adresser une demande à leur centre des Finances Publiques à l'aide du formulaire 2041-DPFT-SD.

Enfin, les propriétaires de logements vacants peuvent également bénéficier d'un plafonnement de leur taxe foncière. Le logement doit être vide ou inexploité sans que ce soit la volonté du propriétaire, pendant au moins 3 mois. Là encore, les propriétaires concernés doivent signaler la vacance du bien à leur centre des Finances Publiques.