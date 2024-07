9 euros pour louer une voiture pendant une semaine - un expert donne la technique pour faire des économies

Cette année en France, louer une voiture pendant une semaine coûte presque 400 euros. Mais il existe plusieurs techniques pour éviter de débourser autant.

En un an, les tarifs de la location de voiture ont drastiquement chuté : moins 10% en France, moins 20% en Italie, moins 8% en Espagne. Pourtant, c'est encore une part importante du budget voyage. Une semaine de location d'un véhicule en France coûte en moyenne 375 euros, presque cent euros de plus par rapport à 2019. Ajoutez à cela les assurances, les frais divers et les tarifs qui varient constamment, aujourd'hui, le road trip en Provence peut vite se muer en casse-tête financier.

Pour s'en sortir, un expert a la solution : Pierre Feisthauer, porte-parole de Carigami, un des principaux comparateurs en ligne de location de voiture. En suivant ses conseils à la lettre, il est possible de réserver une voiture, pour seulement quelques euros par jour.

Pour économiser, le premier réflexe est de se tourner vers le low-cost, comme l'agence Goldcar. Avec un même modèle de voiture, de grosses marges peuvent être faites. En haute saison, "cela varie de quelques dizaines à quelques centaines d'euros." Mais le low-cost vient avec son lot d'inconfort : les garages sont situés dans des zones moins bien desservies, à l'extérieur des gares et aéroports, il y a moins d'employés sur place, allongeant le temps d'attente, parfois le kilométrage est limité.

Pour être plus protégé, on serait tenté de prendre des assurances et d'autres frais supplémentaires. Le porte-parole de Carigami rappelle la loi : pour louer une voiture, il faut obligatoirement avoir une assurance. Ce qui est méconnu et parfois mal indiqué, c'est que l'assurance minimale est comprise dans le tarif de base de la location. Toute assurance à prendre en plus est complémentaire et n'est pas obligatoire. "Le choix revient au client. Certains préfèrent payer pour éviter tout risque. D'autres veulent garder les sous pour les vacances", ajoute Pierre Feisthauer.

Certains clients l'ignorent, mais ils ont accès gratuitement à ces assurances optionnelles. Il suffit d'utiliser la bonne carte de paiement. "Certaines banques permettent à leurs clients de bénéficier d'assurances sur leurs locations de voiture. Notamment via les cartes de crédit. Ça permet de faire beaucoup d'économies si on souhaite souscrire à ces assurances complémentaires."

Il reste une dernière technique extrêmement efficace, surtout pour les clients français : réserver à l'avance. D'après le porte-parole de Carigami, les Français réservent en moyenne quinze jours avant leurs vacances. "C'est une erreur. Ils perdent énormément à faire ça." Par exemple, pour une réservation à Marseille, chez le loueur Hertz, pour une semaine de location dans un mois (fin août), la voiture la moins chère est à 350 euros. Dans quinze jours, elle est à 416 euros. Soixante euros d'économie pour quelques jours de différence.

Ailleurs, les écarts de prix sont encore plus grands. Sur des destinations comme le Portugal, "ça varie du simple au double." La péninsule ibérique est d'ailleurs une des zones les moins chères d'Europe. Avant les vacances, il conseille également de garder un œil sur les sites de location, les loueurs y font des rabais très intéressants. "Au Portugal, je vois de temps en temps des locations à neuf euros la semaine." Ces offres bien que marginales sont de plus en plus fréquentes, assure Pierre Feisthauer.