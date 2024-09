Immobilier : le salon RENT Paris 2024 se tiendra les 6 et 7 novembre

La 12e édition du Salon RENT, le plus grand événement dédié aux nouvelles technologies pour l'immobilier, prendra place au Pavillon 6 à Paris.

Les 6 et 7 novembre prochains, le secteur de l'immobilier aura les yeux tournés vers le Pavillon 6 à Paris pour la 12e édition du Salon RENT pour Real Estate & New Technologies. Ce rendez-vous incontournable rassemblera plus de 11 000 professionnels - agents immobiliers, promoteurs, investisseurs, startups - pour partager et découvrir les dernières tendances tech.

Au programme : 70 conférences et ateliers animés par des experts, un espace d'exposition avec 400 exposants innovants et plus de 100 startups à découvrir. Des sujets phares seront abordés comme l'IA dans l'immobilier, le futur des portails immobiliers ou encore les nouveaux défis urbains à relever grâce à l'innovation.

Quelques temps forts à ne pas manquer :

Conférence "L'IA au crash test de la pertinence immobilière" avec Martin Noël de Lokimo, etFrançois Comer de Yanport

Conférence "Les Portails immobiliers face à l'IA" avec Philippe De Ligniville de BIEN'ICI et Nathalie Gardes de l'Université de Bordeaux

Conférence "Nouveaux défis urbains par l'innovation" avec Pierre Vigna de VINCI Immobilier, Flore Jachimowicz d'Icade

Conférence "Quelles innovations pour accompagner la reprise ?" par Caroline Evans de Gantès d'AVIV Group

Conférence "Reprise du marché de la construction & état des lieux" avec Norbert Fanchon du Groupe GAMBETTA, Julie De Roujoux d'ALSEI

Le Salon RENT sera aussi rythmé par les finales de 3 concours dont le JDN est partenaire :

Concours de LA Start-up ORPI

Trophée de l'Innovation SNPI

Prix de l'Impact sociétal et environnemental Procivis

Pour profiter de cet événement inédit à 360°, réservez dès maintenant votre Pass 2 Jours. Les lecteurs du JDN bénéficient d'un tarif exceptionnel de 95€ HT avec le code RENT2024JDN, valable jusqu'au 7 novembre, via ce lien (et uniquement ce lien) : https://paris.rent.immo/fr/registration/65b23482e59ad6024c465631.

L'ensemble des inscriptions possibles sont disponibles sur https://paris.rent.immo/fr/billetterie