Répondre à ces 10 questions suffit pour débloquer des milliers d'euros d'aides pour rénover son logement

Un nouveau site simplifie la rénovation énergétique. En quelques clics, les propriétaires peuvent désormais estimer les aides auxquelles ils ont droit pour rénover leur logement.

Pour l'Etat, rénover son logement est une "priorité nationale" et propose pour cela de nombreux dispositifs d'accompagnement et incitation. Mais voilà, cela peut vite se transformer en un casse-tête : entre les diverses aides, les primes et les conditions d'éligibilité, difficile de s'y retrouver.

Pour naviguer dans ce labyrinthe administratif, le gouvernement a lancé un simulateur gratuit, accessible depuis le début de l'année 2024. Ce site promet de révolutionner la manière dont les propriétaires abordent leurs projets de rénovation énergétique. En moins de cinq minutes, et sans aucune inscription préalable, il est possible d'obtenir une estimation assez précise des aides disponibles pour son projet de rénovation.

Le fonctionnement est d'une simplicité déconcertante (pour une fois !). Les utilisateurs sont invités à répondre à un questionnaire, composé de dix questions. Ces dernières portent sur des informations essentielles telles que l'adresse du logement, sa surface, l'année de construction, le nombre d'occupants et le revenu fiscal de référence du foyer. Une fois ces données saisies, le simulateur effectue instantanément ses calculs et présente un résumé des aides et des montants auxquels le propriétaire peut prétendre.

Que ce soit pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, l'isolation des murs par l'extérieur, ou une rénovation globale visant à améliorer significativement le diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement, ce site offre une vision claire et rapide des possibilités de financement.

Les locataires ne sont pas éligibles aux aides à la rénovation. Mais ce site peut tout de même être très utile : "N'hésitez pas à faire cette simulation comme si vous étiez propriétaire. Cela peut constituer une base de discussion factuelle intéressante : votre propriétaire n'est peut-être pas au courant des nouvelles aides 2024", peut-on lire lors du questionnaire.

Le nom de ce simulateur : Mes Aides Réno. Il est important de noter que si le site est déjà très complet, il est encore en phase de développement. Certaines aides, comme les aides locales ou l'Éco-prêt à taux zéro, ne sont pas encore intégrées dans les calculs du simulateur. Les développeurs travaillent activement à l'amélioration et à la mise à jour régulière de l'outil pour le rendre toujours plus exhaustif et précis.

Il convient également de souligner que Mes Aides Réno ne se substitue pas au processus complet de demande d'aides. Son rôle est avant tout informatif. À l'issue de la simulation, les propriétaires sont invités à prendre contact avec un conseiller France Rénov', le service public de la rénovation énergétique. Cette étape supplémentaire, également gratuite, permet d'affiner le projet et d'entamer concrètement les démarches pour obtenir les aides identifiées.