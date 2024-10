Jusqu'à 40 000 retraités "oubliés" ne voient plus leur pension augmenter, qui est concerné ?

Des milliers de retraités modestes n'auront toujours pas l'augmentation de leur pension censée survenir le 9 octobre. Découvrez leur profil.

La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale a instauré une majoration exceptionnelle pour certains assurés percevant une petite retraite. Néanmoins tout le monde n'a pas encore pu en profiter…

Le versement de cette augmentation a été prévu en deux temps : une première vague à l'automne 2023, concernant environ 600 000 retraités, et une seconde vague en octobre 2024 (correspondant à la retraite de septembre de la même année), touchant près de 800 000 personnes supplémentaires, selon un communiqué de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (Cnav).

La mesure concerne les assurés du régime général en retraite depuis le 1er septembre 2023 et respectant les conditions suivantes : percevoir une retraite à taux plein, justifier d'au moins 120 trimestres de cotisation, et ne pas dépasser certains plafonds de revenus. Concrètement, la retraite de base ne doit pas dépasser 847,57 euros par mois (augmentation incluse) et l'addition de cette retraite avec toutes les retraites complémentaires perçues ne doit pas dépasser 1 352,23 euros mensuels.

Cependant, il apparaît que certains retraités éligibles n'auront toujours pas reçu l'augmentation à laquelle ils ont droit lors de la 2e vague de versement prévue le 9 octobre. Ces retraités "oubliés" se retrouvent dans une situation délicate. Remplissant toutes les conditions d'éligibilité, ils s'attendent légitimement à bénéficier de cette revalorisation de leur pension. Leur déception est d'autant plus grande que cette augmentation peut représenter jusqu'à 100 euros par mois, un montant non négligeable pour des personnes percevant de petites retraites.

La complexité des critères d'éligibilité, combinée à la diversité des parcours professionnels des travailleurs indépendants, pourrait expliquer en partie ce retard. Selon la Cnav, le profil à risque d'avoir échappé aux deux vagues d'augmentation des pensions sont les indépendants, artisans et commerçants n'ayant jamais été salariés. Cela représenterait 10 000 à 40 000 personnes que l'organisme s'efforce d'identifier pour pouvoir corriger cette situation.

Ainsi, les personnes qui pensent remplir les conditions d'éligibilité peuvent dès à présent le vérifier en utilisant le simulateur de l'Assurance retraite à l'adresse La-reforme-des-retraites-et-moi.fr. Pour l'instant, la Cnav n'a pas précisé la date à laquelle les retraités éligibles auront tous perçu l'augmentation qui leur est due. Elle précise simplement que les majorations seront bien versées et qu'aucune démarche ne sera nécessaire. Néanmoins, si au 9 octobre 2024, les personnes qui pensent être concernées n'ont toujours rien reçu, rien ne les empêche de contacter l'Assurance Retraite pour faire le point sur leur situation afin de de ne pas rester dans l'incertitude.