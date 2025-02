Le château le moins cher de France est à vendre - 130 euros le mètre carré en plein centre-ville

Un immense bâtiment est mis en vente pour le prix d'un studio parisien. Ce palais historique situé en plein cœur d'une ville médiévale pourrait devenir l'affaire immobilière de l'année.

En parcourant les annonces du site immobilier SeLoger, on peut tomber sur une perle rare : un château de 1 150 mètres carrés affiché à un prix défiant toute concurrence. Seulement 150 000 euros, soit à peine 130 euros du mètre carré. Mais ce n'est pas son seul atout. Contrairement à la plupart des châteaux mis en vente en France, souvent perdus au cœur de la campagne, celui-ci trône en plein centre-ville de Châteaudun, une commune de 13 000 habitants. Une offre aussi surprenante qu'intrigante.

C'est que ce "château" est assez unique en France, car il s'agit de l'ancien palais de justice de la ville, situé dans le centre historique de Châteaudun. Le conseil départemental d'Eure-et-Loir, propriétaire actuel, a décidé de se séparer de ce bâtiment devenu "inutile et énergivore", rapporte France 3 Val de Loire.

Le palais de justice est pour le moins impressionnant. L'édifice s'étend sur trois niveaux, conserve encore sa structure d'origine avec ses bureaux et ses salles de réunion et offre une vue panoramique sur le sud de la ville. À l'extérieur, un passage goudronné, bien que nécessitant des travaux, offre quelques places de stationnement. Un ascenseur a même été installé au cœur du palais et un escalier central dessert chaque étage.

Le prix de mise en vente actuel représente moins de la moitié de l'estimation initiale qui était de 310 000 euros. Cette baisse significative s'explique par l'absence d'acheteurs et la volonté du département de se défaire rapidement de ce bien. "Les collectivités, en particulier les départements, sont dans une situation financière un petit peu compliquée", explique à France 3, Chantal Marchand, directrice générale des services du conseil départemental d'Eure-et-Loir.

Le maire de Châteaudun, Fabien Verdier, voit dans cette vente une opportunité pour sa ville. Il souhaiterait que le bâtiment soit transformé en hôtel, un service qui manque actuellement dans le centre-ville. "On aurait aimé garder ce palais de justice à Châteaudun. On a besoin de justice de proximité. On souhaiterait qu'il retrouve une activité le plus tôt possible", déclare-t-il.

Pour participer aux enchères, une visite préalable est obligatoire. Les dernières visites sont programmées pour ce mercredi 26 février, quelques jours avant le début des enchères, le 4 mars prochain. La vente se fera en ligne directement sur le site d'Agorastore.

Malgré le prix attractif, les futurs acquéreurs devront prévoir un budget supplémentaire pour les travaux de rénovation, notamment énergétiques, nécessaires pour redonner vie à ce bâtiment historique. Le bâtiment n'était plus occupé ces derniers temps que par quelques agents du centre d'information et d'orientation (CIO).