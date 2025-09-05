Vivre sur une île privée à moins d'une heure de Paris ? C'est possible pour le prix d'un studio parisien

À cinquante minutes de Paris, une île privée sur la Seine cherche de nouveaux occupants.

À seulement cinquante minutes de la capitale, au cœur des Yvelines, se dessine un paysage rare où la Seine serpente entre des berges verdoyantes. Sur ses eaux tranquilles émerge l'île verte, un cadre exceptionnel, où un bien est actuellement à la vente.

Cette île résidentielle offre un cadre idyllique où la nature règne en maître. Ici, les voitures sont bannies et seuls les bateaux permettent de rejoindre cette terre préservée, accessible notamment via deux petits bacs.

Sur cette île, un chalet de 65 m² est actuellement à la vente pour 337 000 euros, soit 5 185 euros le mètre carré. Il comprend un séjour exposé sud avec terrasse, une cuisine aménagée fermée, trois chambres, une salle d'eau. Céline Bruere, agent immobilier en charge de la vente, met en avant la bonne qualité du chalet, fait à partir de bois de Finlande.

À l'extérieur, ce bien repose sur un terrain arboré de 1 500 m² agrémenté de deux abris de jardin et d'un petit cabanon aménageable, équipé en eau et électricité. Ici, on vient se détendre avec la vue sur un paysage sauvage. Le chalet est situé sur un domaine privé avec de nombreuses accommodations : piscine chauffée de mai à septembre, cours de tennis, terrain de foot, jeux pour enfants et non loin des commerces, précise l'annonce immobilière.

Les charges annuelles sont estimées à 4000 euros par an, il n'y a pas de frais de notaire et le taux de négociation moyen sur Mézy‑sur‑Seine est de l'ordre de 8%, soit une marge potentielle d'environ 26 095 euros, selon le site d'annonces immobilières Figaro Immobilier. Le bien est vendu avec une place de parking non pas sur l'île mais de l'autre côté de la Seine, proche de l'embarcadère.

Ce bien atypique n'est pas unique en son genre. Un autre chalet de 42 mètres carrés est également proposé à la vente sur une autre portion de l'île, à Juziers. Cette propriété, vendue meublée 215 000 euros, dispose de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un terrain au bord de l'eau de 400 mètres carrés et d'une vue magnifique sur la Seine exposée au sud. Là encore, il n'y a pas de frais de notaire.

Plus largement, au moins 16 chalets sont en vente sur les communes voisines de Juziers et Mézy-sur-Seine, selon le Figaro Immobilier. Ces chalets s'adressent à une clientèle recherchant un cadre de vie exceptionnel, loin de l'effervescence parisienne, tout en conservant une accessibilité remarquable avec la capitale via les autoroutes A13, A14 ou A15, mais aussi en transport en commun grâce à la ligne J du Transilien depuis la gare de Juziers ou de Meulan - Hardricourt vers la gare Saint-Lazare en cinquante minutes.