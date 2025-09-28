La plus belle villa de la côte basque est à vendre : 15 millions pour un panorama exceptionnel

La villa offre un panorama exceptionnel sur l'océan et les Pyrénées.

On l'appelle Itxas Gaïna. Une villa trônant au-dessus de l'océan et de Bidart, station balnéaire huppée située entre Biarritz et Guéthary, village en bord de mer préféré des Français. La villa Itxas Gaina est sans nul doute le bien immobilier en vente le plus exceptionnel de la côte basque.

C'est que la maison a beaucoup à offrir : un terrain de cinq hectares, un jardin paysager magnifique d'après les visiteurs, une piscine à l'abri des regards avec sauna, une maison d'invités, un accès à la plage par un chemin privatif, sans oublier ce panorama à couper le souffle sur Bidart, les Pyrénées et l'Atlantique.

"C'est la maison la plus proche de la mer le long de la côte basque", s'enthousiasme Jean-Clément Roujean, architecte et conseiller immobilier pour l'agence Espaces Atypiques. "Il n'y a pas de comparatif sur la côte basque", ajoute-t-il au JDN.

Mais ce joyau a un prix : 15 millions d'euros, en ajoutant 700 000 euros pour les honoraires des agences immobilières. Mise à la vente sur le site du Figaro Immobilier, elle est aujourd'hui proposée par de nombreux acteurs français : l'agence Kretz, Barnes, Espaces Atypiques, Orpi, Sotheby's Real Estate.

La beauté de la villa n'est pas qu'une façade. La maison principale entièrement rénovée compte 380 mètres carrés habitables répartis sur quatre niveaux. "Au rez-de-chaussée, une vaste pièce de vie s'ouvre sur un double espace de réception et une cuisine ouverte, sublimée par des matériaux somptueux et des équipements haut de gamme", résume l'agence Espaces Atypiques sur l'annonce immobilière.

La maison est composée de quatre suites toutes équipées d'un dressing et d'une salle d'eau ou salle de bain privative. On compte aussi dans la villa une chambre froide et, dans le domaine, une maison pour un gardien.

Enfin, l'histoire de ce bien, construit en 1923, est aussi exceptionnelle. La villa a appartenu à une famille de résistants qui a combattu l'Allemagne nazie aux côtés de l'état-major à Londres. C'est pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, le général Charles de Gaulle a rendu visite à la famille à la villa. Une photo de ce moment est toujours conservée à l'inventaire du patrimoine culturel de la région Nouvelle-Aquitaine. Après la Seconde Guerre mondiale, la maison sert d'ailleurs de centre d'accueil pour des prisonniers libérés.

Si ce bien est remarquable, il y a un élément qui noircit le tableau : l'érosion de la côte. La villa étant située très proche de l'océan, aujourd'hui presque à flanc de falaise, c'est un enjeu important pour la pérennité du bien.

Depuis des décennies, l'océan grignote la falaise et rapproche la maison des plages. "En 15 ans, la tête de falaise a reculé de près de 20 mètres", rapporte le journal Sud-Ouest. En 2017, lors de la première vente de la maison, la famille avait dû baisser le prix de la villa de moitié pour finalement la vendre à cause de ce problème. Et "durant l'été 2018, une partie de la falaise s'écroula, emportant des morceaux de l'ancienne briqueterie et une partie du jardin", rappelle l'inventaire général du patrimoine culturel de la région. Une vente à 15 millions d'euros paraît donc très élevée, même si le prix des maisons de luxe a grimpé ces dernières années.

Récemment, "des travaux de consolidation à hauteur de 1 million d'euros ont été menés par le propriétaire" fait savoir Jean-Clément Roujean. Au JDN, il explique qu'aujourd'hui la maison n'est pas en danger et qu'il n'y a pas d'arrêté de péril.