Parti depuis 30 ans faire le tour du monde sans avion ni voiture, il va bientôt rentrer chez lui

Cette aventure de près de 58 000 kilomètres devrait se terminer l'année prochaine, près de 30 ans après son commencement.

Certaines aventures sont celles de toute une vie. Le britannique Karl Bushby marche depuis le 1er novembre 1998 avec un seul objectif : rentrer chez lui. Parti de Punta Arenas à l'extrême sud du Chili, son objectif est de rejoindre sa maison anglaise de Hull, au nord-est de l'Angleterre sans utiliser un seul moyen de transport. Cette aventure unique qui devrait prendre fin au début de l'année 2026 a un nom : l'expédition Goliath.

Lorsqu'il débute ce périple à la fin de l'année 1998, Karl Bushby s'imagine terminer en 2014. Plus de 10 ans après, son périple est toujours en cours, la faute aux instabilités politiques aux frontières mais aussi à la difficulté des conditions climatiques. Cet ancien parachutiste de l'armée britannique a mis 8 ans à traverser tout le continent américain du sud au nord. Une fois arrivé en Alaska, il envisage de franchir le détroit de Béring pour atteindre la Russie, et le continent eurasiatique.

Accompagné de Dimitri Kieffer, un explorateur français, ils parviennent à le traverser grâce à un chemin détourné de 240 kilomètres alors que le détroit n'en fait que 93. Alors qu'il pensait avoir fait le plus dur avec le passage de ce détroit de glace, Karl Bushby est arrêté par la police russe pour entrée illégale sur le territoire. Il est contraint de faire demi-tour et séjourne au Mexique entre 2008 et 2010 dans l'attente d'une autorisation. Il entre finalement en Russie en 2011 mais son visa est de nouveau rejeté. La Russie l'accuse d'être entré sur son sol sans autorisation et prononce une interdiction d'entrée sur le territoire jusqu'en 2018.

© pixnio

L'ancien militaire ne se laisse pas abattre et entreprend une marche de presque 5 000 kilomètres entre Los Angeles et Washington où il entend se rendre à l'ambassade de Russie pour plaider sa cause. Il obtient gain de cause et part pour la Russie en octobre 2014. C'est le début d'une traversée de la Sibérie de plusieurs années dans le froid. Elle se termine 3 ans plus tard lorsque Karl Bushby franchit la frontière entre la Russie et la Mongolie. Il rallie l'Ouzbékistan en 2019 mais son voyage est de nouveau stoppé à cause des restrictions de circulation liées à la pandémie de coronavirus.

Une fois les problématiques sanitaires réglées, l'ancien parachutiste se heurte de nouveau à un obstacle politique en août 2024. Bloqué au Kazakhstan, il souhaite rejoindre l'Azerbaïdjan sans passer par l'Iran ou la Russie. La seule solution possible ? Une traversée à la nage de la mer Caspienne. Accompagné de nageurs professionnels il réalise deux sessions de 3 heures de nage par jour, et se repose sur des navires d'assistance entre chaque. 31 jours et 132 heures de nage plus tard, il boucle la traversée des 288 kilomètres de la mer Caspienne.

"Cela a été extrêmement difficile, mais nous sommes toujours restés fidèles à nos principes et n'avons jamais été prêts à faire de compromis sur le parcours", confiait l'aventurier à BBC Radio en juin dernier. L'ancien parachutiste est actuellement en Arménie dans l'attente d'un visa pour la Turquie où il espère rejoindre l'Europe. Il espère rentrer chez lui, à Hull en septembre 2026… si tout se passe bien.