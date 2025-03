"Découvrez le village en bord de mer où il fait le mieux vivre en France"

Entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz se niche un village de pêcheurs qui fait rêver, un petit coin de paradis qui se hisse dans le haut du classement des villes et villages où il fait bon vivre.

Tous les ans, le classement des villages où il fait bon vivre évalue la qualité de vie des 34 795 communes de France métropolitaine selon près de 200 critères. Cette analyse exhaustive, réalisée par l'association Villes et Villages où il fait bon vivre, s'appuie sur des données officielles de l'INSEE et prend en compte de multiples aspects : qualité de vie, sécurité, santé, transports, commerces, environnement et bien d'autres facteurs.

Parmi cette liste, le Journal du Net a voulu identifier le village côtier le mieux classé. Le résultat : Guéthary, petit village de pêcheurs niché sur la côte basque, se hisse à la deuxième position du classement national 2025, juste derrière Épron, une commune située en Normandie.

Ce n'est pas la première fois que Guéthary brille dans ce palmarès. Année après année, ce village des Pyrénées-Atlantiques se maintient dans le haut du classement grâce à ses excellents résultats dans plusieurs catégories : qualité de vie, sécurité, éducation et proximité des services. Sa situation géographique privilégiée, entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, lui confère également un atout majeur en termes d'accessibilité.

Ancien port baleinier devenu station balnéaire prisée, Guéthary séduit par son authenticité préservée. Son port en cale sèche, ses plages naturelles comme celle des Alcyons ou de Cenitz, ses spots de surf mondialement réputés comme Parlementia et Avalanche, ainsi que sa célèbre "Terrasse" offrant une vue imprenable sur l'océan, font le charme de cette localité.

Cependant, cette reconnaissance récurrente commence à peser sur les habitants. Premier village de la côte basque en termes de résidences secondaires, Guéthary subit une pression immobilière considérable. Les prix atteignent des sommets, jusqu'à 20 000 euros le mètre carré en front de mer. La maire, Marie-Pierre Burre-Cassou, avoue même au journal Le Point envisager de demander le retrait de la commune du classement.

Guéthary n'est pas seule à briller dans les Pyrénées-Atlantiques. L'agglomération paloise place une dizaine de villages dans ce classement 2025, démontrant l'attractivité du département. À quelques kilomètres de Guéthary, les villages de Jatxou et Halsou, bordant la Nive, figurent également dans ce palmarès des communes où il fait bon vivre.

Cette évaluation annuelle repose sur une méthodologie rigoureuse. Les 190 critères sont répartis en 11 catégories, dont l'importance est pondérée selon un sondage OpinionWay réalisé auprès de 1 024 Français. En 2025, la "qualité de vie" (82%), la "sécurité" (73%) et la "santé" (56%) restent les priorités des sondés. Nouveauté cette année : l'intégration de trois critères environnementaux concernant les risques sismiques, d'inondation et la récurrence des catastrophes naturelles.