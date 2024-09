Safran investit dans l'avenir de l'IA avec le rachat de Preligens

En intégrant la jeune entreprise française Preligens à son portefeuille, Safran mise sur les technologies d'intelligence artificielle pour renforcer son offre dans le secteur militaire et élargir ses applications à l'industrie 4.0.

Safran, l'un des leaders mondiaux français dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, continue d'affirmer son ambition dans le secteur de l'intelligence artificielle en finalisant l'acquisition de Preligens, une entreprise française spécialisée dans l'analyse de données pour le renseignement militaire. Ce rachat estimé à 220 millions d'euros, marque une nouvelle étape dans la transformation digitale de Safran, qui renomme désormais cette filiale Safran.AI, illustrant ainsi sa volonté de renforcer son positionnement sur les marchés de la défense, du spatial et de l'industrie 4.0.

Acquisition stratégique et implications technologiques

Fondée en 2016, Preligens s'est distinguée par ses solutions avancées basées sur l'intelligence artificielle pour l'analyse d'images satellites, de vidéos FMV (full motion video) et de signaux acoustiques. Ces technologies permettent de détecter et d'identifier automatiquement des objets d'intérêt militaire, à partir de données provenant de sources commerciales et gouvernementales.

Jean-Yves Courtois, CEO de Preligens, a déclaré via le site officiel du groupe Safran : "Rejoindre Safran marque une nouvelle étape dans le développement de Preligens. Nous sommes très fiers de contribuer à créer un centre de compétences en intelligence artificielle au meilleur niveau mondial pour l'un des fleurons de l'industrie française".

Safran prévoit d'intégrer les algorithmes et logiciels de Preligens pour améliorer ses produits et services dans les domaines de l'optronique, de la communication spatiale et de la navigation inertielle.

Perspectives de développement et enjeux internationaux

L'acquisition de Preligens permet à Safran d'accélérer sa transformation digitale et d'exploiter les technologies de l'IA pour diversifier ses applications, notamment dans l'industrie 4.0.

Par exemple, l'analyse d'images automatisée par l'IA peut assister les contrôleurs dans l'inspection de pièces critiques, améliorant ainsi la qualité et la sécurité des opérations aéronautiques.

Sur le plan international, Safran vise à renforcer sa présence sur le marché américain, où il est déjà bien implanté et partenaire des forces armées et des services de renseignement. Cette expansion devrait permettre à Safran.AI de développer de nouvelles solutions IA répondant aux besoins spécifiques du marché américain de la défense.

Défis et contexte concurrentiel

Malgré les opportunités, Safran.AI devra faire face à une concurrence intense, notamment de la part de géants américains comme Microsoft, qui investit massivement dans l'IA. De plus, l'intégration des technologies de Preligens dans les secteurs civils de l'aéronautique présente des défis liés aux contraintes strictes de certification aéronautique. Safran devra également naviguer dans un environnement où des entreprises telles que Hexagon AB et Telespazio sont des concurrents sérieux dans le domaine de l'IA appliquée à la défense.