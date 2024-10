Amazon va former 600 000 Français aux métiers du numérique

D'ici 2030, le groupe compte également consacrer 50 millions d'euros à la formation de ses propres salariés en logistique et robotique.

Afin de prendre part à la formation des Français dans les métiers du numérique, le géant de l'e-commerce, de la logistique et du cloud souhaite former 600 000 étudiants et professionnels aux métiers de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l'analyse de données et du cloud d'ici 2030 via sa filiale AWS. C'est trois fois plus que ce que le groupe a engagé depuis 2017.

Contribuer à la transition numérique

De plus, le groupe compte consacrer 50 millions d'euros à la formation de ses 22 000 salariés français afin de leur permettre de monter en compétence, de l'obtention de diplômes reconnus par l'État (CAP à bac+2) aux formations certifiantes en IA générative, robotique ou ingénierie réseau. "Une accélération" par rapport aux programmes déjà existants selon Catherine Schilansky, directrice des ressources humaines. Ce 21 octobre, l'ensemble de ces formations seront présentées à la Station F à Paris à l'occasion d'une journée portes ouvertes organisée en partenariat avec France Travail. "Avec ces formations, Amazon va massivement contribuer à la transition numérique", indique Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France.

Un programme en partenariat avec des écoles d'informatique

Amazon va mettre en place des cours en ligne gratuits via sa plateforme AWS Skill Builders pour les débutants. Les développeurs et ingénieurs, eux, pourront se spécialiser dans le machine learning et autres domaines porteurs, afin de décrocher des certifications reconnues et recherchées par les employeurs. "Le cloud et l'IA sont au cœur de la révolution numérique et la demande en experts explose. Les entreprises doivent innover pour rester compétitives. Mais elles déclarent avoir des difficultés à recruter sur ces métiers", explique Julien Groues, directeur France et Europe du sud d'AWS. "Nous allons aussi lancer une nouvelle certification autour de l'IA dédiée aux profils non-techniques", ajoute-t-il.

Si ces formations seront mises en place pour les entreprises et les professionnels qui souhaitent s'auto-former, Amazon compte également viser les écoles d'informatique à travers son programme mondial AWS Skills to Job Tech Alliance, afin de viser 25 000 étudiants en six ans. Ainsi, leurs parcours de formation s'aligneront avec les besoins des entreprises dans le cloud. "L'objectif est que ces étudiants aient accès aux dernières connaissances dans le secteur du cloud, qui évolue très vite, grâce à des cours et des tests et la formation de leurs professeurs. Nous mettons aussi en relation ces écoles avec des entreprises et des experts techniques, et organisons des hackatons ou workshop", a précisé Julien Groues.