En pleine tourmente, Boeing va lever 35 milliards de dollars de fonds

Le constructeur aéronautique et aérospatial américain tente de sauver les meubles, alors qu'une grève historique creuse encore ses comptes.

Les temps sont durs pour Boeing. Le constructeur américain a annoncé ce mardi 15 octobre lever 25 milliards de dollars, par le biais d'émissions d'actions et de titres de créance, pour se donner "de la flexibilité" et "soutenir le bilan de la société sur une période de trois ans". A cela s'ajoute un accord de crédit de 10 milliards de dollars auprès de Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America et J.P. Morgan Chase, rapporte Le Monde. De quoi tenter de se relancer coûte que coûte.

L'annonce a été faite alors que le géant de l'aéronautique fait face à une grève historique, depuis le 13 septembre, de 33.000 salariés des usines d'Everett et de Renton (Washington). Le mouvement social, dont la principale revendication est une hausse de 40% des salaires, aurait déjà coûté 3 milliards d'euros à Boeing. L'annonce de la suppression de 17.000 emplois, soit 10% des effectifs, à la mi-octobre, n'a pas apaisé les tensions.

Accidents et défaillances techniques

L'année avait déjà mal démarré pour le principal concurrent d'Airbus : le 5 janvier, les images d'une porte d'un Boeing 737 MAX, arrachée en plein vol, avaient fait le tour du monde. Si l'accident n'a fait aucune victime, il a forcément rappelé deux tragédies survenues sur des appareils similaires en 2018 et 2019, qui avaient causé la mort de 346 personnes et coûté des milliards de dollars au constructeur.

En juin, la branche spatiale de Boeing a connu elle aussi une déconvenue, lorsque son vaisseau Starliner n'a pas été en mesure de ramener Barry Wilmore et Sunita Williams de la station spatiale internationale, en raison de défaillances techniques : les deux astronautes resteront coincés jusqu'à février prochain et devront finalement compter sur un vaisseau du concurrent SpaceX pour revenir sur Terre.

30.000 postes supprimés pendant la pandémie

Depuis janvier, le titre de Boeing a perdu 42%. La dette du géant américain s'élève pour l'heure à 58 milliards de dollars. Celui-ci semble toujours payer les conséquences de la crise sanitaire de Covid-19, au cours de laquelle une grande partie de son activité économique avait été paralysée. Sans compter que son choix de supprimer alors 30.000 postes lui a valu une reprise post-crise difficile, marquée par des difficultés de recrutement et une perte de compétence globale de ses effectifs.

Depuis, sa production n'a pas retrouvé son niveau d'antan : l'entreprise table ainsi sur 38 Boeing 737 MAX par mois d'ici à fin 2024, contre 59 avant la pandémie.