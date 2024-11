Présidentielles US : comment Trump a financé sa campagne

Pour gagner la Maison-Blanche, le nouveau président des États-Unis a réuni plus d'un milliard de dollars. Une somme inférieure à la cagnotte de Kamala Harris, mais réunie grâce à l'aide de nombreux milliardaires.

Donald Trump a pu compter sur le soutien de nombreux milliardaires pour réunir 1,09 milliard de dollars, une somme inférieure aux 1,65 milliard de son adversaire démocrate. Mais si le total des fonds récoltés est équivalent à celui de 2020, cette fois, celui-ci lui a permis de gagner la Maison-Blanche. Depuis 2010, un arrêt de la Cour suprême permet aux Super PAC (Political Action Committee), des organisations privées, de verser des dons sans limite pour soutenir un candidat, sans intervenir officiellement dans la campagne. Au cours de cette campagne, les Super PAC ont levé 711 millions de dollars, soit 65% du financement de la campagne, selon l'ONG Open Secrets. En 2020, ils n'avaient financé que 29% de sa campagne.

Make America Great Again Inc.

Officiellement, les citoyens américains peuvent verser jusqu'à 3300 dollars par élection, selon les règles de la Commission électorale fédérale (FEC). Ils peuvent également donner jusqu'à 41 300 dollars au comité national du parti et 10 000 dollars à ses antennes locales. Ils peuvent aussi verser 5000 dollars par an à des PAC qui, contrairement aux Super PAC, sont officiellement liées à la campagne. Ainsi, pour donner un million de dollars, celui-ci devrait être divisé en petits chèques. Si la campagne de Kamala Harris s'est appuyée sur l'aide de petits donateurs, avec des dons inférieurs à 200 dollars, celle de Donald Trump doit beaucoup aux Super PAC, et donc, aux milliardaires.

Selon Le Figaro, 311 millions de dollars, soit près de la moitié des dons récoltés par Trump grâce aux Super PAC, viennent de la Super PAC Make America Great Again Inc. Fondée en septembre 2022 par l'ancien collaborateur de Trump Taylor Budowich, le principal donateur est le milliardaire de 82 ans Timothy Mellon, héritier de la famille bancaire Mellon, qui aurait versé entre 150 et 170 millions de dollars. Parmi ses généreux donateurs, le magnat de l'hôtellerie Robert Bigelow, l'ancienne présidente et directrice générale de l'organisation de catch américain WWE Linda McMahon, et Patricia Duggan, principale donatrice de l'Église de scientologie.

Casinos, Musk et Marvel

America PAC, autre Super PAC, a permis de récolter 130 millions de dollars, principalement utilisés pour le démarchage téléphonique. 130 millions récoltés en quasi-totalité grâce à Elon Musk. Preserve America, autre Super PAC, a dépensé 106 millions de dollars dans des publicités anti-Harris axées sur l'immigration clandestine, essentiellement grâce au docteur Miriam Adelson, fondatrice de la Adelson Foundation et propriétaire des casinos Las Vegas Sands.

Depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche en 2020, Donald Trump a pu compter sur la Super PAC Save America, qui, selon Politico, aurait dépensé plus de 60 millions de dollars en 2023 en frais juridiques pour aider le nouveau président à se débarrasser de ses nombreuses affaires judiciaires, notamment plusieurs procédures pénales. Le républicain a également pu compter sur l'aide d'Isaac Perlmutter, habitué de Mar-a-Lago et ancien directeur général de Marvel, filiale de Walt Disney. Il aurait versé près de 10 millions de dollars à la Super PAC Right for America. Enfin, le républicain a également récolté des soutiens en cryptomonnaie, grâce à l'aide des jumeaux Tyler et Cameron Winklevoss, fondateurs de la plateforme d'échange Gemini. Ils ont chacun donné un million de dollars en cryptomonnaie à la PAC Trump 47 Committee, suite à un discours pro-cryptomonnaie du candidat.