Le cours en Bourse de Domino's Pizza s'envole après l'investissement de Warren Buffet

À travers le conglomérat du milliardaire Warren Buffet, dont les investissements sont scrutés, l'action en Bourse de Domino's Pizza s'envole, quelques mois après avoir vendu massivement des actions Apple et Bank of America.

Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffet a investi 549 millions de dollars, soit 521 millions d'euros, dans la chaîne de fast-food Domino's Pizza, selon des documents relayés par Reuters jeudi 14 novembre. Berskhire Hathaway détient désormais 3,6% des parts de la société après avoir investi 1,28 millions d'actions de la société. Suite à l'annonce, l'action de la chaîne a bondi de 7%. Le conglomérat du milliardaire a également pris une participation de 1% de Pool Corp, distributeur d'équipements pour piscine, à hauteur de 152 millions de dollars. Le cours de l'action a ici bondi de plus de 5%.

Une montagne de liquidité

Ces derniers mois, le milliardaire de 94 ans a cédé ses parts dans plusieurs entreprises, notamment Apple. Le conglomérat a vendu un quart de ses actions dans le géant de la Tech, bien qu'il possède encore près de 70 milliards de dollars de parts du capital, en faisant ainsi sa plus grosse participation. Ces derniers mois, le conglomérat a vendu des actions Bank of America, passant ainsi sous la barre de 10% du capital. Suite à ces ventes, Berskhire Hathaway disposait d'énormément de liquidités, avec 325 milliards de dollars.

Gourou du capitalisme

À l'origine, Berskshire Hathaway était une PME textile, dont Warren Buffet a pris le contrôle en 1965. À coups d'acquisitions, Berkshire Hathaway est devenu un conglomérat gigantesque qui possède aujourd'hui l'assureur Geico, la compagnie ferroviaire Burlington Northern Santa Fe (BNSF), la marque de prêt-à-porter Fruit of the Loom ou encore les piles Duracell. Il a également entrepris dans de nombreuses entreprises et contrôle 21% du capital d'American Express, 13% de Bank of America et 9% de Coca-Cola.

De 1978 jusqu'à son décès en novembre 2023, il a toujours pu compter sur son complice Charlie Munger, adoptant une approche rationnelle et dépassionnée pour investir, basée sur une stratégie de long terme et à contre-courant des autres acteurs du marché. Aujourd'hui, Warren Buffet est considéré comme un gourou du capitalisme moderne, inspirant de nombreuses personnes qui viennent l'écouter faire part de ses réflexions lors de l'assemblée générale de Berkshire Hathaway à Omaha dans le Nebraska, sa ville d'origine. Depuis 1965, l'action Berskhire Hathaway a gagné 19,8% par an en moyenne et près de 4400% au total. Toujours directeur général de Berkshire Hathaway à 94 ans, il a désigné un successeur en 2021, Greg Abel, 62 ans, qui est aujourd'hui vice-président du groupe. Le milliardaire est aujourd'hui la sixième personne la plus riche du monde, selon le magazine Forbes.