Automobile : les immatriculations de voitures neuves continuent de baisser

Les ventes de voitures neuves sont loin d'être au beau fixe en France, qu'il s'agisse des voitures thermiques ou électriques.

Le mois dernier, 133 318 voitures neuves de particulier ont été immatriculées, une baisse de 12,7% par rapport à novembre 2023 selon la Plateforme automobile (PFA) qui regroupe constructeurs et équipementiers français. Entre incertitudes politiques et fiscales et craintes de remontées du chômage, les Français n'ont pas le cœur à l'achat. Par rapport à 2023, l'immatriculation de voitures neuves affiche 63,7%, et 23,4% par rapport à la même période d'avant-crise en 2019.

Multiplication des plans sociaux

Marc Mortureux, directeur de la PFA, précise que cette industrie "vit sur les volumes, ça crée de grosses difficultés pour l'ensemble du tissu industriel, notamment les fournisseurs automobiles". De plus, en France comme en Allemagne, les plans sociaux se sont multipliés ces derniers mois. Mercredi, l'équipementier automobile Valeo a annoncé supprimer 868 postes sur huit de ses sites français. Une situation qui ne laisse pas entrevoir de redressement à court terme, alors que l'état des carnets de commande affiche une période préoccupante.

Progression des hybrides

En novembre, 23 255 véhicules ont été immatriculés, soit une baisse de 25% par rapport à l'an dernier. Cependant, leur part du marché progresse légèrement : 17% en novembre contre 15% le mois précédent. Ce lundi, un nouveau barème de bonus à l'achat entre en vigueur, avec une baisse des aides qui ne devrait pas aider le marché, de 2000 euros pour les plus aisés à 4000 euros pour les plus modestes.

De plus, Stellantis, dont le PDG Carlos Tavares a été évincé hier, affiche un recul de 13,15%. Du côté de Renault, les ventes se maintiennent à 0,32%. Les hybrides sont les seules en progression, au point de représenter une immatriculation sur deux contre une sur trois en novembre 2023, d'après le cabinet AAA Data. Sur les onze premiers mois de l'année, la Peugeot 208 est le modèle plus vendu aux particuliers, devant la Renault Clio et la Dacia Sandero.