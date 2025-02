IA : Plus de 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour OpenAI

En hausse d'un tiers par rapport à décembre, OpenAI revendique 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires, l'IA étant de plus en plus populaire.

Selon le groupe OpenAI (ChatGPT), celui-ci comptabiliserait environ 400 millions d'utilisateurs hebdomadaire. "Les gens en entendent parler par le bouche-à-oreille […], ils comprennent l'utilité que cela présente, ils voient leurs amis s'en servir", a déclaré Brad Lightcap, numéro deux de la start-up à la chaîne CNBC.

Une levée de fonds en cours

Cependant, un porte-parole a refusé de communiquer le nombre d'utilisateurs qui souscrivent à une formule payante. De plus, plus de deux millions sont clientes d'OpenAI, abonnées à un service payant. Un nombre qui a plus que doublé depuis septembre, selon le porte-parole. Cette annonce intervient alors que le groupe cherche à modifier ses statuts, pour passer d'organisme à but non lucratif à société ordinaire afin de générer des bénéfices pour ses actionnaires. Cofondateur d'OpenAI, Elon Musk refuse cette transition et a assigné le groupe en justice pour l'en empêcher. Il estime que cela ferait dévier la start-up de sa mission originelle. Il a également soumis une offre de rachat de 97,4 milliards de dollars, refusée par le conseil d'administration la semaine passée.

La start-up réalise actuellement une levée de fonds de 40 milliards de dollars auprès de la société japonaise d'investissement SoftBank, qui valorise l'entreprise californienne à 300 milliards de dollars. Avec Oracle, spécialiste de l'informatique à distance (cloud), OpenAI et SoftBank sont partenaires dans le projet d'infrastructures Stargate, qui doit engager plus de 500 milliards de dollars dans des centres de stockage aux États-Unis. Sur CNBC, Sarah Friar, directrice financière d'OpenAi, a déclaré que le groupe pourrait "peut-être, à terme, songer à se faire coter". Pour répondre aux accusations d'Elon Musk, qui affirme qu'OpenAi a relégué la sécurité de son IA au second plan, celle-ci a affirmé qu'elle était "toujours essentielle". "Avant de mettre en ligne un modèle, un nouveau produit, nous procédons toujours à un examen de sécurité complet", insiste-t-elle.