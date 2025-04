Face aux pertes de Tesla, Elon Musk réduit son rôle auprès de Donald Trump

La baisse des résultats s'accompagne d'une dégradation de l'image de la marque, confrontée à des actes de vandalisme, des boycotts et une perte de parts de marché face à son rival chinois BYD.

Depuis janvier 2025, Elon Musk était engagé auprès de l'administration Trump à travers une commission chargée de réduire les dépenses publiques. Il a annoncé en avril qu'il réduirait fortement cette implication pour se concentrer à nouveau sur Tesla, dont les résultats au premier trimestre se sont fortement détériorés.

Moins de temps à Washington, retour chez Tesla

Le 22 avril, Elon Musk a déclaré : "probablement à partir du mois prochain, de mai, le temps que je vais allouer à Doge va baisser de manière très importante", au cours d'une audioconférence avec des analystes, citée par France Info. La Doge, commission pour l'efficacité gouvernementale qu'il pilote depuis janvier sous l'autorité de Donald Trump, a vu son "travail crucial en grande partie accompli", selon ses mots repris dans Le Figaro.

Cette prise de recul intervient alors que Tesla a enregistré des résultats en forte baisse. Le bénéfice net du groupe a chuté de 71% au premier trimestre 2025, atteignant 409 millions de dollars, selon Les Échos. Le chiffre d'affaires a reculé de 9% à 19,33 milliards de dollars. Le consensus des analystes de FactSet tablait respectivement sur 21,13 milliards de dollars et 1,44 milliard. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'établit à 27 cents, contre 41 attendus.

Les livraisons de véhicules ont, elles aussi, connu une baisse marquée. Tesla a livré 336 681 véhicules entre janvier et mars 2025, soit un repli de 13% sur un an. La gamme de véhicules, non renouvelée depuis le lancement du Model Y en 2020, est également mentionnée comme facteur de ralentissement. Le directeur financier de Tesla, Vaibhav Taneja, a évoqué "l'impact négatif du vandalisme et de l'hostilité injustifiée envers notre marque et nos employés" dans certains marchés.

Performances dégradées, environnement concurrentiel renforcé

Tesla fait face à une baisse de performance dans un contexte de concurrence renforcée et d'instabilité commerciale. Le constructeur chinois BYD a vendu 1,76 million de véhicules tout électriques en 2024 (+12% sur un an), contre 1,79 million pour Tesla (-1%), selon les chiffres mentionnés dans Sud Ouest. L'activité automobile de Tesla a vu son chiffre d'affaires chuter de 20%, cumulant une baisse de volume et une réduction du prix moyen de vente.

Par ailleurs, le groupe cite les tensions géopolitiques et les politiques commerciales comme facteurs de perturbation. Selon un communiqué, "l'incertitude sur les marchés de l'automobile et de l'énergie continue d'augmenter tandis que l'évolution rapide de la politique commerciale affecte négativement la chaîne mondiale d'approvisionnement et la structure de coûts de Tesla et de nos pairs" .

Dans le même temps, Elon Musk a confirmé la poursuite de plusieurs projets industriels. Tesla prévoit de lancer un nouveau véhicule grand public à prix réduit au premier semestre 2025. La production du robotaxi, véhicule entièrement autonome, est prévue pour débuter début 2026. Des premiers essais sont annoncés à Austin dès juin. Une production pilote du robot humanoïde Optimus est également attendue courant 2025. Elon Musk a déclaré que cela aurait un impact financier positif dès "le second semestre de l'année prochaine" et que ce serait ensuite "exponentiel".