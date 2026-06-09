Merz et Macron actent l'arrêt du programme Scaf faute d'accord industriel

Berlin annonce l'arrêt du programme Scaf ; Paris déplore l'impasse industrielle et affirme la nécessité d'une coopération franco-allemande en défense.

Le gouvernement allemand a indiqué à l’AFP, le 8 juin 2026, que le chancelier fédéral Friedrich Merz et le président Emmanuel Macron "se sont entendus pour ne plus poursuivre la construction d’un avion de combat commun". Berlin a justifié cette décision par l’incapacité des entreprises "à s’entendre sur la construction d’un avion de combat commun", ajoutant qu’il n’était "pas possible de presser davantage les entreprises concernées", en référence aux tensions industrielles entre Airbus et Dassault.

L’Élysée a réagi en soulignant que "les deux dirigeants ont chacun regretté l’impossibilité pour les industriels de s’entendre sur la continuation de ce projet" et que "la France reste d’avis que la coopération franco-allemande est nécessaire à nos deux pays comme aux partenaires européens dans le domaine de la défense et de la sécurité".

Contexte et perspectives

Depuis des mois, le projet d’avion de combat franco-germano-espagnol était en panne, sur fond de tensions germano-françaises et de rivalités entre Airbus et Dassault. En février, le chancelier allemand avait déjà ouvertement douté de l’avenir du Scaf.

Lancé en 2017 par Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel, le programme a été rejoint par l’Espagne deux ans plus tard. Il visait à développer un système de systèmes combinant un nouvel avion piloté, des drones et un réseau numérique innovant, "un cloud de combat". Le gouvernement allemand précise que les ministères de la Défense des deux pays "doivent formuler un plan de travail commun et contemporain pour la coopération dans l’industrie de défense, concentré sur quelques projets réalistes et pertinents", à présenter lors du prochain Conseil des ministres franco-allemand en Allemagne en juin.