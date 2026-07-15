Production industrielle : la baisse surprise de mai fragilise les discours européens sur la souveraineté

Le recul inattendu de la production industrielle en mai 2026 fragilise les ambitions européennes en matière de souveraineté industrielle.

En mai, la production industrielle de la zone euro a reculé de 0,2%, contre une hausse attendue de 0,2%, et affiche une baisse de 1,2% sur un an, d'après les données d'Eurostat publiées ce mercredi. Ce chiffre contraste nettement avec le consensus d'économistes interrogés par Reuters, qui pariait sur une hausse de 0,2% en mai et sur un repli limité à 0,5% sur un an. Cette contre-performance intervient alors que Bruxelles et plusieurs capitales ont fait de la souveraineté industrielle le cœur de leurs discours, tout en vantant un redémarrage progressif de l'activité après le choc énergétique.

Pris isolément, un recul de 0,2% pourrait passer pour un à-coup statistique. Mais il s'inscrit dans une séquence heurtée : après un trou d'air en début d'année, l'industrie avait légèrement rebondi en mars et en avril, avant de replonger en mai, là où les institutions européennes imaginaient une normalisation progressive. Cette baisse montre une difficulté persistante à retrouver les volumes de production d'avant-crise.

Un secteur fragilisé malgré les ambitions politiques

Ce décalage entre le discours politique et la réalité industrielle est précisément ce qui fragilise les promesses de souveraineté. Les Etats ont empilé les textes, stratégie industrielle européenne, plans nationaux de relocalisation, enveloppes pour les technologies vertes, mais les données de production révèlent un secteur qui reste vulnérable aux chocs de demande et aux coûts, et qui n'a pas encore reconstitué un socle robuste.

Les tableaux détaillés d'Eurostat indiquent que les biens intermédiaires et les biens de consommation durables tirent la production vers le bas en mai, quand l'énergie et les biens d'équipement progressent. Les courbes de 2026 montrent une industrie en dents de scie, sans tendance nette, où les rebonds de printemps ne suffisent pas à effacer les creux de début d'année.

Dans les pays où l'industrie reste le principal moteur, l'Allemagne, l'Italie, la baisse de mai réactive la question de la capacité réelle de ces économies à tirer la croissance européenne. Les projections de croissance 2026 reposent sur une hypothèse de stabilité de l'activité industrielle que ce type de surprise vient fragiliser.

Au même moment, les prix à la production industrielle n'offrent pas le répit qu'espéraient les industriels. En mai, ils ne progressent que de 0,2% par rapport à avril dans la zone euro, après une hausse de 0,7% en avril, mais restent en hausse de 5,9% sur un an, selon Eurostat. Le coût de sortie d'usine demeure nettement supérieur à celui de 2025, alors même que les volumes reculent. Ce cocktail, production en baisse et prix encore élevés, rogne durablement les marges. La tentation, dès lors, est forte de repousser ou de fractionner les projets de transition, au risque de perdre du terrain face aux concurrents américains ou asiatiques.

Un écart croissant avec les Etats-Unis

En arrière-plan, la trajectoire européenne montre une divergence de plus en plus marquée avec celle des Etats-Unis. Rexecode souligne que l'industrie américaine a rebondi plus vite et plus haut après la pandémie, quand la zone euro peine à retrouver un rythme soutenu. Cela se traduit en pouvoir de négociation sur les chaînes de valeur, en attractivité pour les investissements et en capacité à imposer ses normes.

L'Union européenne multiplie les instruments, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, textes sur les matières premières critiques, règlements sur les semi-conducteurs, mais la base industrielle qui doit les rendre crédibles reste instable. La baisse inattendue de mai apporte un argument supplémentaire à ceux qui pointent du doigt la distance entre ambitions et réalité : tant que la production européenne ne s'ancre pas à un niveau et un rythme comparables à ceux de ses rivaux, la souveraineté ne restera qu'un objectif théorique.

Un début d’année déjà difficile

Ce recul de mai s'inscrit dans une tendance plus large. En janvier 2026, la production industrielle en zone euro a baissé de 0,8%, alors que les économistes tablaient sur une hausse. Sur un an, elle a reculé de 0,6% en février. En avril 2026, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 0,3%, une donnée révisée en hausse depuis la première estimation à 0,1%, après 0,4% en mars.