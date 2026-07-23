TotalEnergies double son bénéfice net au 2e trimestre 2026, atteignant 4,7 milliards d'euros

Le groupe pétrogazier profite de la flambée des prix des hydrocarbures sur fond de conflit au Moyen-Orient, tandis que le gouvernement prolonge ses aides face à la hausse des carburants.

Le géant français TotalEnergies a annoncé, jeudi 23 juillet 2026, un doublement de son bénéfice net au deuxième trimestre, atteignant 4,7 milliards d'euros, contre 2,36 milliards un an plus tôt. Cette performance intervient dans un contexte de prix élevés des hydrocarbures liés au conflit au Moyen-Orient.

Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net du groupe s'affiche à 11,2 milliards de dollars (9,8 milliards d'euros), en hausse de 73% sur un an. Au premier trimestre, les bénéfices trimestriels du groupe avaient bondi de près de 50% sur un an.

"Dans un environnement de prix élevé en lien avec le conflit au Moyen-Orient, TotalEnergies tire parti de son modèle intégré et de sa diversification pour afficher au deuxième trimestre un résultat net ajusté (indicateur suivi par les analystes) de 6 milliards de dollars", a déclaré le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, dans un communiqué.

Conséquences pour les consommateurs et réponse gouvernementale

Les prix à la pompe sont repartis à la hausse avec la reprise des affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran, qui se poursuivent jeudi pour la douzième journée consécutive. "La situation est extrêmement incertaine", a reconnu, mardi, Maud Bregeon, ministre de l'Energie et porte-parole du gouvernement.

L'Etat maintient jusqu'à fin août son guichet à destination des grands rouleurs, a précisé jeudi sur franceinfo Roland Lescure, le ministre de l'Economie.

Quelque 3 millions de Français sont éligibles aux aides pour les carburants mais seuls 1,2 million ont fait la demande, d'après le gouvernement.