Les entreprises françaises championnes des dividendes, industrie en tête

La France se distingue au deuxième trimestre 2026 par la générosité de ses dividendes, dominée par l'industrie traditionnelle, loin de la prédominance bancaire mondiale.

Les entreprises françaises cotées en bourse ont redistribué à leurs actionnaires 61 milliards d'euros de récompense financière sur le seul deuxième trimestre (entre avril et juin). Ce montant, révélé par la dernière enquête du gestionnaire d'actifs Janus Henderson en cette mi-septembre, place la France en tête des pays européens pour la période considérée.

Malgré la situation économique difficile, les groupes français cotés en bourse ont généré suffisamment de profits pour convaincre les investisseurs d’acheter leurs actions sur le marché, et la redistribution des dividendes est au rendez-vous.

Le laboratoire pharmaceutique Sanofi, l'assureur AXA et le groupe Bolloré figurent parmi les champions de la redistribution de dividendes. Sanofi a été le plus généreux au deuxième trimestre avec quelque 5 milliards d'euros reversés à ses actionnaires en bourse. AXA arrive en deuxième position avec 4,9 milliards d'euros. Bolloré est troisième avec 4,2 milliards.

L'Hexagone se distingue par l'origine des entreprises qui redistribuent le plus de dividendes. Sanofi, Bolloré… on reste dans l'industrie traditionnelle. Alors qu'au niveau mondial, les chiffres relevés par le gestionnaire d'actifs Janus Henderson montrent la prédominance du secteur financier avec les groupes bancaires.

La France devant l’Allemagne et la Chine

La France passe devant l’Allemagne avec 61 milliards d’euros de dividendes reversés par les entreprises tricolores entre avril et juin, contre 41 milliards par les entreprises outre-Rhin. A titre de comparaison, la Chine est à 54 milliards d’euros de dividendes, le Japon à 46 milliards.

A l’échelle mondiale, ce sont en effet les banques qui restent les plus rémunératrices pour les actionnaires avec près de 210 milliards d’euros reversés en dividendes au deuxième trimestre, suivies par les entreprises technologiques, intelligence artificielle en tête. Au deuxième trimestre, les entreprises mondiales ont versé presque 660 milliards d'euros de dividendes, un chiffre en hausse de 3% sur un an, selon le rapport trimestriel de Janus Henderson.