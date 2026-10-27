L'AMF accorde une dérogation à l'Etat pour recapitaliser Eramet sans OPA

L'AMF accorde une dérogation exceptionnelle à la réglementation boursière pour permettre à l'Etat de recapitaliser Eramet, en raison de ses graves difficultés financières.

Lundi, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a fait savoir que l’Etat ne serait pas tenu de lancer une offre publique d’achat (OPA) dans le cadre de l’opération de sauvetage d’Eramet, même en cas de montée importante à son capital. L’AMF explique cette exemption à la règle boursière par "la situation avérée de difficulté financière" du groupe minier. Dans un avis diffusé lundi, il est précisé que "sans l’augmentation de capital de 500 millions d’euros prévue d’ici la fin de l’année par Eramet, le groupe "aura des difficultés significatives à refinancer sa dette", et sa continuité d’exploitation "pourrait s’en trouver obérée"".

La fragilité financière constitue un cas permettant de déroger à l’obligation de lancer une OPA, qui s’impose habituellement lorsqu’un actionnaire souhaite dépasser le seuil de 30% du capital ou des droits de vote d’une société. L’AMF a aussi souligné que la société Eramet fait face depuis plusieurs mois à une "conjoncture particulière", citant "une volatilité du prix des matières premières ayant conduit à une dégradation notable de ses principaux indicateurs financiers au cours de la période récente".

En 2025, Eramet a enregistré une perte nette de 477 millions d’euros et affiche un niveau d’endettement important. Face à cette situation, le groupe avait fait savoir en février qu’il procéderait à une augmentation de capital, qualifiée d’"essentielle pour le groupe", prévue pour le quatrième trimestre. L’entreprise, dont la publication des résultats du troisième trimestre est attendue jeudi soir, extrait du manganèse, utilisé dans les alliages, du nickel, nécessaire à la production d’acier inoxydable et de batteries rechargeables, des sables minéralisés, ainsi que du lithium depuis la fin 2024, ce dernier entrant aussi dans la fabrication de batteries électriques. Les prix du manganèse et du nickel ont reculé en 2025.

A la mi-octobre, l’Elysée avait fait savoir que l’Etat comptait "augmenter significativement sa participation" dans le capital du groupe minier en difficulté, de façon à devenir "très largement le premier actionnaire", tout en restant en dessous du seuil de 50% du capital. A la fin de l’année 2025, la part de l’Etat dans l’entreprise s’élevait à un peu plus de 27%, alors que la famille industrielle Duval possédait environ 37% du capital. Après la réalisation de l’augmentation de capital prévue avant la fin de l’année, la famille Duval détiendra une part nettement inférieure du capital et des droits de vote, mais prévoit néanmoins de rester le deuxième actionnaire de l’entreprise.