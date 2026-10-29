Renault Group augmente son chiffre d'affaires malgré le recul de ses ventes

Le constructeur automobile affiche un chiffre d'affaires en progression, porté par plusieurs leviers, alors que ses volumes de ventes reculent.

Renault Group a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,5% au troisième trimestre 2026, atteignant 11,596 milliards d'euros, alors même que les ventes de ses marques ont reculé de 6,0% sur la période. Cette performance, annoncée jeudi, illustre la capacité du groupe à générer de la croissance dans un contexte de marché difficile.

Des ventes en baisse, mais un chiffre d'affaires en progression

Pour l'exercice 2026, le groupe a confirmé ses prévisions financières. Il a souligné "sa résilience dans un environnement très concurrentiel" ainsi qu'"une gamme renouvelée et de plus en plus électrifiée".

La hausse du chiffre d'affaires, en dépit du recul des volumes, s'explique par plusieurs facteurs. Parmi eux, Renault Group s'appuie sur les véhicules produits pour ou avec des partenaires, notamment le chinois Geely au Brésil, afin d'augmenter ce chiffre d'affaires. La coentreprise Renault Nissan Automotive India Private a été intégrée à ses comptes en août 2025 : elle pèse ainsi trois mois au troisième trimestre 2026, contre deux au troisième trimestre 2025. Cette intégration apporte +4,9 points à la variation annuelle du chiffre d'affaires.

Dans l'amélioration, le "mix produit" (poids des différents modèles parmi les ventes) apporte +2,3 points. Il devance "l'effet prix" (prix des véhicules vendus), qui représente +1,1 point, ainsi que le "mix géographique" (répartition des ventes par pays), à +0,5 point. Ce dernier bénéficie de la bonne performance de la France et de l'Allemagne, premier et quatrième marchés du groupe.

Les stocks de Retail Renault Group, qui commercialise des véhicules neufs et d'occasion, ont été reconstitués par Renault Group après avoir été "particulièrement bas à fin juin". Cette opération pèse sur le chiffre d'affaires à hauteur de -3,1 points. Par ailleurs, le financement des ventes destiné aux clients participe également à l'augmentation du chiffre d'affaires. Hors cette activité, celui-ci serait stable au troisième trimestre.

Analyse des ventes par marque et par région

Entre janvier et septembre 2026, Renault Group a écoulé 1,662 million de véhicules. Ce volume est en léger recul de 2,2% sur un an. Au troisième trimestre uniquement, le groupe a constaté "des dynamiques contrastées selon les régions et les marques". Les ventes de Renault ont reculé de 2,9%. Elles ont toutefois augmenté de 4,6% en Europe. Deuxième marque la plus vendue du continent, derrière Volkswagen, Renault pèse 71% du total de Renault Group. Dacia, qui compte pour 28% des ventes du groupe, a enregistré une baisse "de 12,8%, repli accentué par une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2025".