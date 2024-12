Entreprises : les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation sont en hausse

La société de gestion Amundi, numéro un de l'épargne salariale et retraite en France, constate que les dispositifs de partage de la valeur ont un succès croissant.

Entre janvier et août 2024, Amundi a traité 11.200 opérations collectives de partage de la valeur, pour le compte de 6601 entreprises employant près de 3 millions de salariés, rapporte Le Monde. La société de gestion, leader de l'épargne salariale et retraite en France, constate que les sommes versées par les entreprises au titre de l'intéressement et de la participation ont ainsi augmenté de 5% par rapport à l'année précédente.

"Malgré un contexte inflationniste, toujours présent, les entreprises ont continué à distribuer, dans la lignée de 2023, des montants significatifs et en hausse", note en effet Amundi. Dans le détail, sur 5,1 milliards d'euros distribués, 2,7 milliards l'ont été au titre de l'intéressement, qui récompense les salariés pour les objectifs atteints par l'entreprise, et 2,4 milliards au titre de la participation, qui consiste à redistribuer des bénéfices.

Le succès des plans d'épargne collectifs

A noter qu'une grande majorité de ces sommes versées (73%) a été réinvestie dans des dispositifs de plan d'épargne entreprise et de plan d'épargne retraite collectifs : seulement 1,4 milliard d'euros a été directement perçu par les salariés. Une proportion qui, pour Amundi, montre que "la pertinence d'épargner via ces dispositifs est bien perçue par les salariés", et ce "malgré le contexte de baisse du pouvoir d'achat". Toutefois, la société de gestion pointe que d'une entreprise à l'autre, "plus les montants versés sont faibles, plus les salariés demandent un paiement immédiat".

En moyenne, les montants individuels versés au titre de la participation s'élèvent à 1909 euros cette année, ceux versés au titre de l'intéressement à 1624 euros. Des montants en hausse globale de 6% par rapport à 2023.