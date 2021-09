Véhicule autonome : l'alliance Google - Renault a-t-elle du plomb dans l'aile ?

Depuis 2019, ce partenariat entre Waymo et Renault-Nissan promettait de nouveaux services en France et au Japon, mais son projet phare de transport autonome La Défense - Roissy a été abandonné.

Une annonce et puis plus rien. Où est passé l'accord entre Renault-Nissan et Waymo, la filiale de véhicules autonomes de Google, qui devait permettre à l'alliance de développer des services de transport sans chauffeur en France et au Japon ? Depuis cette annonce en juin 2019, Renault a repris la parole une fois, en octobre de cette année-là, pour annoncer un projet de service de véhicule autonome reliant La Défense à l'aéroport Charles-De-Gaulle pour les JO 2024. Depuis, silence radio. Mais selon des documents légaux que le JDN a pu consulter, la collaboration entre l'alliance franco-japonaise et leader de la course aux véhicules autonomes semble compromise.

Ces documents livrent également de nouveaux détails sur le deal passé en 2019. Renault et Nissan ont payé 100 millions de dollars à Waymo afin de nouer ce partenariat, une somme que les trois entreprises n'avaient jamais communiquée. Autre révélation, ce deal avait aussi une composante américaine, alors que Waymo Renault et Nissan ont surtout mis en avant leurs collaborations au Japon et en France. Le contrat prévoyait en effet que Waymo rembourse la moitié de ces 100 millions de dollars si un accord portant sur le marché américain était signé avant le 30 octobre 2019 avec Nissan North America, mandaté pour négocier au nom de l'alliance. La signature de cet accord outre-Atlantique a pris du retard et le délai fixé par Waymo a été dépassé. Mais Waymo a fini par effectuer le remboursement prévu en échange de l'accord américain le 29 juin 2021.

L'entreprise française placée en liquidation

Nous n'avons pas pu déterminer avec certitude la nature de cet accord américain, qui à ce jour n'a pas été annoncé. Si les documents parlent de la fourniture par Renault-Nissan aux Etats-Unis d'une "plateforme de conduite autonome prête à l'emploi à Waymo", le contrat mentionné est baptisé "contrat US de fourniture de voiture". La première formulation laisse penser à la fourniture de technologies, ce qui semble assez improbable vu l'avance de Waymo sur le sujet, en particulier aux Etats-Unis où l'entreprise mène la majorité de ses tests. La deuxième formulation suggère plutôt la fourniture d'une flotte de véhicules par l'alliance franco-japonaise à Waymo, comme le font déjà Jaguar et Chrysler aux Etats-Unis.

La collaboration entre Renault-Nissan et Waymo est-elle toujours d'actualité ? Certains éléments permettent d'en douter, au moins en ce qui concerne la France. D'après les documents que nous avons consultés, Alliance Mobility Company, la co-entreprise entre Renault et Nissan créée en France 2019 pour développer ces services de véhicules autonomes, est désormais sortie des accords passés deux ans plus tôt avec Waymo, sans que l'on en connaisse la raison. Les dirigeants de la société ont d'ailleurs décidé de la placer en liquidation fin juillet 2021.

Interrogés sur ces informations, Waymo, Nissan et Renault nous ont transmis la réponse suivante : "Bien que nous n'ayons pas pour politique de commenter les termes de nos accords, nous pouvons confirmer que Waymo, Renault et Nissan ont un partenariat étroit et actif, et que nos entreprises continuent d'explorer conjointement des opportunités dans de multiples domaines pour une collaboration future." Quant au maintien du projet de transport autonome Roissy-La Défense, toujours pas lancé moins de trois ans avant la tenue des JO 2024, il n'est plus d'actualité, nous confirme Renault. Le constructeur assure toutefois qu'un autre service sur un autre trajet sera proposé avec Waymo, toujours dans l'optique des Jeux Olympiques à Paris en 2024.