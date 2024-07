Paramount et Skydance unissent leurs forces en fusionnant

En finalisant une fusion stratégique, Paramount Global et Skydance Media prévoient de relever les défis du marché du divertissement et de moderniser leur offre face à la montée en puissance du streaming.

Le 7 juillet, Paramount Global et Skydance Media ont annoncé une fusion historique, ouvrant un nouveau chapitre pour l'un des plus anciens studios d'Hollywood. Cette opération vise à répondre aux défis posés par la révolution du streaming et à renforcer la position de Paramount sur le marché mondial du divertissement.

Les détails de l'accord

La fusion entre Paramount et Skydance se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, Skydance et ses partenaires acquerront National Amusements, la société détenant la participation majoritaire de la famille Redstone dans Paramount, pour 2,4 milliards de dollars en cash. Ensuite, Skydance fusionnera avec Paramount, offrant 4,5 milliards de dollars en espèces ou en actions aux actionnaires et injectant 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le bilan de Paramount.

Cette opération valorise Skydance à 4,75 milliards de dollars, créant une entreprise avec une valeur de 28 milliards de dollars. David Ellison, fondateur de Skydance, deviendra le président-directeur général de la nouvelle entité, tandis que Jeff Shell, ancien PDG de NBCUniversal, prendra la présidence.

La fin de l'ère Redstone

Cette fusion marque la fin d'une époque pour Shari Redstone, héritière de l'empire médiatique bâti par son père, Sumner Redstone. Ce dernier avait transformé la chaîne familiale de cinémas drive-in en un empire comprenant Paramount Pictures, le réseau de diffusion CBS, et plusieurs chaînes câblées comme Nickelodeon et MTV.

Shari Redstone a réagi à cette fusion dans une déclaration reprise par Reuters : "Nous voulons fortifier Paramount pour l'avenir, tout en veillant à ce que le contenu reste roi".

Les défis et les opportunités

Paramount a perdu près de 17 milliards de dollars en valeur depuis fin 2019, une conséquence de l'érosion de son activité télévisuelle traditionnelle et des débuts difficiles de son service de streaming, Paramount+. Des tensions au sein de la direction ont également compliqué la situation, avec le départ de Bob Bakish, remplacé par une équipe de trois dirigeants.

En réponse à ces défis, David Ellison a promis d'apporter une technologie de pointe et des infrastructures modernes à Paramount+, tout en renforçant les chaînes télévisées traditionnelles de la société.

Une compétition féroce

Paramount n'était pas le seul acteur intéressé par un partenariat avec Skydance. Netflix, Warner Bros., et même Reliance Industries avaient manifesté leur intérêt. Cependant, c'est Skydance qui a su convaincre Shari Redstone de la solidité et de l'avenir prometteur de cette fusion.

Selon Les Echos, la décision de Shari Redstone d'ouvrir des négociations exclusives avec Skydance a été marquée par de nombreux rebondissements, notamment une interruption brutale des discussions en juin.

La fusion entre Paramount et Skydance représente un tournant historique pour Hollywood. En combinant leurs ressources et leurs expertises, ces deux géants de l'industrie du divertissement espèrent surmonter les défis actuels. Les investisseurs espèrent que Skydance apportera une nouvelle dynamique à Paramount, dont la performance boursière a été médiocre ces dernières années.