Wiz dit non aux 23 milliards d'Alphabet, préférant l'entrée en bourse

La start-up de cybersécurité israélienne Wiz a décliné l'offre d'acquisition par Alphabet, choisissant de se concentrer sur une introduction en bourse et des objectifs de croissance.

Wiz, la start-up de cybersécurité basée en Israël, a fait sensation en refusant une offre d'acquisition de 23 milliards de dollars de la part d'Alphabet, la maison-mère de Google. Cette décision stratégique marque une étape clé dans le développement de l'entreprise, qui se tourne désormais vers une introduction en bourse et l'objectif d'atteindre un milliard de dollars de revenus récurrents annuels.

Selon des sources proches du dossier relayées par Reuters, Alphabet, la société mère de Google, était prête à acquérir Wiz pour un montant de 23 milliards de dollars. Cette offre représentait un montant presque deux fois supérieur à la valorisation de Wiz lors de sa dernière levée de fonds en mai, qui s'élevait à 12 milliards de dollars après une collecte de 1 milliard de dollars.

Alphabet a récemment intensifié ses efforts pour renforcer sa position sur le marché des services cloud, secteur dans lequel il est en concurrence avec des géants comme Amazon Web Services et Microsoft Azure. L'acquisition de Wiz aurait été la plus importante de l'histoire d'Alphabet, surpassant l'achat de Mandiant pour 5,4 milliards de dollars en 2022.

Malgré l'attrait financier de l'offre de Google, Wiz a choisi de maintenir son indépendance et de se concentrer sur ses propres objectifs de croissance. Dans un mémo adressé aux employés, partagé par Techcrunch, le PDG Assaf Rappaport a confirmé que l'entreprise poursuivait son plan initial d'introduction en bourse et visait un revenu récurrent annuel (ARR) de 1 milliard de dollars.

Fondée en 2020 par quatre anciens officiers militaires israéliens – Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik et Ami Luttwak – Wiz a rapidement émergé comme un leader dans le domaine de la cybersécurité. Les fondateurs détiennent chacun environ 9% de l'entreprise, qui est soutenue par des investisseurs de renom tels qu'Index Ventures, Sequoia Capital et Thrive Capital.

Les solutions de Wiz sont conçues pour identifier et éliminer les risques critiques sur les plateformes cloud, utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité des données stockées sur des services comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. Cette technologie est particulièrement cruciale dans un environnement où les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées et fréquentes.

En 2023, Wiz a atteint 350 millions de dollars de revenus récurrents annuels et prévoit d'atteindre le milliard de dollars dans un avenir proche. Parmi ses clients figurent des géants du secteur technologique, y compris Amazon, Microsoft et Google.

Le refus de l'offre d'Alphabet par Wiz s'explique en partie par les préoccupations liées à une éventuelle procédure antitrust qui pourrait retarder ou bloquer l'acquisition. En choisissant de rester indépendante, Wiz évite ces complications et conserve la flexibilité nécessaire pour innover et croître rapidement.