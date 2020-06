Loi mobilités, forfait mobilités... assistez à la table ronde animée par le JDN

Le JDN anime le 30 juin en visioconférence une table ronde organisée par Mobility Makers et Biketowork Paris La Défense sur le futur des politiques de transport en entreprise.

Comment la loi mobilités et le forfait mobilités durables vont-ils changer les politiques de transport en entreprise ? C'est le sujet d'une table ronde animée par le JDN et organisée Mobility Makers et l'organisation Biketowork Paris La Défense, qui se tiendra le 30 juin à partir de 10 heures en visioconférence sur la plateforme hopin. Sont invités pour en parler le député des Bouches-du-Rhône Jean-Marc Zulesi, membre de la commission des transports de l'Assemblée nationale et rapporteur du projet de loi d'orientation des mobilités, ainsi que Julien Martinez, référent mobilités et prévention chez Allianz. L'inscription et la participation sont gratuites, et le public pourra participer à la discussion.