Rendez-vous les 4 et 5 novembre en ligne pour le salon des mobilités Autonomy

Le salon a dématérialisé ses stands d'exposition, espaces de rendez-vous et tables rondes pour une édition 100% numérique.

La cinquième édition du salon Autonomy se tiendra les 4 et 5 octobre, non pas à la Grande Halle de La Villette comme habituellement, mais en ligne – covid oblige. Ce salon, dont le JDN est partenaire, est dédié aux professionnels des nouvelles mobilités, qu'il s'agisse de start-up, grands groupes, ou de personnes travaillant sur ces problématiques dans le secteur public.

Cette édition se concentrera sur sept thématiques majeures du secteur : la micromobilité et la mobilité active, la mobilité partagée, les solutions d'agrégation (Maas), de billetterie et de paiement, la mobilité intelligente et autonome, la mobilité en entreprise, ainsi que les infrastructures au service de la ville et de la logistique intelligentes.

Puisqu'il ne sera pas possible d'arpenter les allées du salon à la découverte de nouvelles entreprises, Autonomy a mis en place un système de stands virtuels permettant aux participants d'exposer en ligne. De la même manière, une plateforme servira à planifier des rendez-vous business en visioconférence. Des tables rondes et conférences seront également organisées, en vidéoconférence et en direct, afin de permettre une interaction avec le public. Cette édition en ligne sera entièrement gratuite.