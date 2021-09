Appels d'offres trottinettes : quel opérateur en remporte le plus en Europe ?

Voi est de loin l'opérateur qui a remporté le plus d'appels d'offres en Europe. Mais ses concurrents Lime, Dott et Tier possèdent de bien plus grandes villes dans leur portefeuille.

Deux ans après l'organisation des premiers appels d'offres pour mettre de l'ordre sur le marché chahuté des trottinettes en libre-service, l'heure est au bilan. Les pays européens ne se sont pas tous mis à ce modèle de régulation, loin de là. Plusieurs interdisent encore les trottinettes (Irlande, Pays-Bas), tandis que d'autres régulent peu le nombre d'opérateurs ou accordent des licences à tous ceux qui remplissent certains critères (Suède, Allemagne, Finlande...). Mais avec près d'une cinquantaine d'appels d'offres organisés en Europe, principalement au Royaume-Uni, en France et dans les pays Nordiques, on peut déjà tirer quelques enseignements. (Vous pouvez zoomer sur la carte ci-dessous en double-cliquant sur la zone souhaitée.)

L'opérateur ayant remporté le plus d'appels d'offres en Europe est sans conteste Voi, avec 30 mises en concurrences victorieuses. Le Suédois profite à fond de l'ouverture du marché britannique sur lequel il a énormément misé. En effet, si le Royaume-Uni a longtemps interdit les services de trottinettes (et interdit toujours les trottinettes personnelles), le marché s'est ouvert en 2020, avec un changement de la législation, ce qui a permis à des dizaines de villes britanniques d'organiser des appels d'offres. Elles s'en sont saisies bien plus rapidement que les villes françaises, qui peuvent également le faire depuis fin 2019 grâce à la loi mobilités. Voi a également remporté plusieurs marchés dans son pré-carré historique des pays nordiques, en particulier en Norvège et au Danemark.

Le deuxième est l'Allemand Tier, avec 10 marchés remportés, suivi par Lime (7), puis Dott (3) et Bird (2). Attention toutefois, le nombre d'appels d'offres remportés ne dit pas tout. Car la plupart des marchés gagnés par Voi ne sont pas des grandes villes : l'opérateur y déploie en général moins de 1 000 appareils, mais avec l'avantage de se retrouver souvent en monopole, car les petites et moyennes villes n'ont besoin que de petites flottes et choisissent donc un seul opérateur. De leur côté, Lime, Dott et Tier ont certes remporté moins de marchés, mais comptent dans leur portefeuille certains des plus gros marchés d'Europe avec plusieurs milliers de véhicules par opérateur, comme Paris, Lyon, ou Londres. Quant à Bird, la start-up américaine a changé de stratégie. Elle se focalise sur les petites villes et signe dans la plupart des cas des contrats exclusifs dont les montants ne nécessitent pas de mise en concurrence. Bird conserve toutefois sa première et plus grosse prise en la matière : Marseille.