Deux mois après sa première levée, Pivot lève 20 millions d'euros pour sa solution de gestion des achats

Ce deuxième financement permettra d'accélérer le déploiement de la plateforme française offrant aux entreprises davantage de visibilité et de maitrise sur l'ensemble de leurs dépenses.

Sept mois et déjà 25 millions d'euros levés. Pivot franchit les étapes à grande vitesse. Créée en mai 2023, la start-up française a commercialisé sa solution de gestion des achats en septembre, avant de conclure un premier tour de table début octobre de 5 millions d'euros. Ce 11 décembre, elle annonce avoir bouclé une deuxième levée de fonds, cette fois-ci de 20 millions d'euros, auprès de Visionaries, Emblem, Anamcara et de business angels.

Pivot a développé "un outil intuitif" permettant à une entreprise de "contrôler et de maitriser toutes ses dépenses" assure Romain Libeau, cofondateur. Le logiciel centralise sur une même plateforme des achats en tout genre : du matériel informatique ou de bureau, des prestations de ménage, des honoraires d'avocat….

L'annonce de la première levée de fonds "a donné une belle visibilité" à Pivot. Résultat, "d'un seul coup, de nouvelles entreprises ont voulu tester notre logiciel. On s'était fixé un objectif de dix clients d'ici la fin de l'année et on est bien parti pour dépasser cet objectif". Conscients de cet engouement, les investisseurs de la première levée de fonds ont demandé à la fintech si elle avait besoin d'un autre financement. "On avait déjà beaucoup d'argents en réserve mais on a quand même accepté. On a voulu profiter de cette dynamique pour accélérer notre développement. On peut aller plus vite et prendre davantage de risques sur les recrutements."

Pivot prévoit en effet de renforcer ses équipes commerciales et marketing dès janvier. "Si tout se passe bien, nous serons 100 fin 2024 et 200 fin 2025", prédit Romain Libeau. La start-up compte également profiter de ce nouveau financement pour développer sa plateforme. "On a déjà ajouté la gestion automatisée des factures fournisseurs. On va aussi rajouter de nouveaux modules". De nouveaux modules qui viendront compléter les outils intégrés au logiciel comme Slack, Tomorro, NetSuite, DocuSign, ou encore Okta. De quoi aider Pivot à réaliser un autre objectif, à savoir accélérer "son développement en Europe".