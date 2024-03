La néobanque N26 lance son offre crypto sur le marché français

Pour ce nouveau service, disponible directement depuis l'application N26, la néobanque allemande s'est associée avec la plateforme Bitpanda.

N26 annonce ce 21 mars le déploiement de son offre N26 Crypto sur le marché français. Le service, déjà disponible dans sept autres pays européens, permet aux clients de la néobanque allemande d'acheter et de vendre instantanément près de 200 crypto-actifs. L'offre s'adresse à tous les utilisateurs, y compris ceux qui disposent d'un compte gratuit.

"Depuis 12 à 18 mois, on a constaté que nos clients ont une appétence de plus en plus forte pour les cryptomonnaies", fait remarquer Jérémie Rosselli, DG de N26 France. "Ce nouveau produit d'investissement va permettre à nos clients de réaliser simplement et en toute sécurité leurs premiers pas dans ces nouveaux types d'actifs qui suscitent beaucoup d'intérêt. Pas besoin de wallet, ni de télécharger une nouvelle application ou de s'inscrire sur une plateforme pour les spécialistes. Tout se passe dans l'application N26".

Des frais de transaction allant de 1,5% à 2,5%

La néobanque promet à ses clients "une vision claire et actualisée de leur portefeuille de cryptoactifs". Ce dernier est disponible dans la section Investissement de l'application. Les clients pourront suivre l'historique de leurs achats et l'évolution de leur portefeuille en temps réel. N26 met également à disposition de ses utilisateurs "une gamme de contenus informatifs pour permettre d'appréhender au mieux cette classe d'actifs et toutes les spécificités qu'il est important de connaître".

Pour cette offre crypto, N26 s'est associé avec la plateforme Bitpanda, chargée de l'exécution des transactions et de la conservation des crypto-actifs. Les frais de transaction s'élèvent à 1,5% pour le Bitcoin et à 2,5% pour les autres crypto-actifs (et respectivement à 1% et 2% pour les clients qui disposent de l'abonnement premium N26 Metal). La néobanque précise que l'offre crypto sera complétée par une série d'innovations qui interviendront en 2024, dont "un produit de trading et un produit d'épargne", nous confie Jérémie Rosselli.