Largement en tête au niveau mondial, Revolut est challengée par N26 en France

Les deux principales néobanques européennes interviennent toutes les deux sur le marché français depuis 2017.

N26 versus Revolut. La première est basée à Berlin et a été fondée en 2013. La seconde est basée à Londres et a été fondée en 2014. Les deux sont présentes en France depuis 2017 et partagent le même objectif : proposer une offre complète pour devenir la banque du quotidien des Français. Au niveau mondial, Revolut possède une longueur d'avance. Elle revendique en effet 40 millions de clients alors que son rival en compte 8 millions. Mais dans l'Hexagone, les deux néobanques possèdent un nombre de clients sensiblement similaire.

Pour en conquérir davantage, Revolut et N26 proposent une gamme de services que vous retrouverez dans le tableau ci-dessous (à noter que les informations notées dans ce tableau ne concernent que le marché français et pas l'offre globale des deux néobanques).

N26 Revolut Présent en France depuis 2017 2017 Nombre de clients en France Entre 2,5 et 3 millions 3 millions Nombre de téléchargements de l'application en France en 2023 Non communiqué 2 millions Nombre de nouveaux clients français par mois Non communiqué 100 000 Nombre moyen d'opérations bancaires mensuelles des clients français 26 Environ 13 Montant mensuel des opérations bancaires des clients français Entre 1 400 et 1 600 euros Non communiqué Retrait sans frais 3 retraits avec l'abonnement gratuit 200 euros ou 5 retraits avec l'abonnement gratuit Assurance - Protection des achats - Voyage (retard et annulation, bagages, assurance médicale) - Couverture smartphone - Protection des achats - Voyage (bagages, location de voiture et sports d'hiver, assurance médicale) Crédit à la consommation Oui Oui Paiement fractionné Oui Non Produits d'épargne Non Compte flexible Paiement en devise étrangère Aucun frais Aucun frais jusqu'à 1 000 euros par mois pour l'abonnement gratuit (illimité avec l'abonnement premium) Découvert autorisé Non Non Offre crypto Oui Oui Autres produits d'investissement Non - ETF - Actions européennes et américaines - Matières premières

Questionné sur les points forts de Revolut, Antoine Le Nel, partner et global VP growth, met en avant la diversité des services de la néobanque anglaise : "Aucun de nos concurrents ne propose autant de services que nous. On a par exemple développé toute une partie lifestyle qui permet de réserver des hôtels sur notre plateforme. Par ailleurs, notre taux de croissance est largement supérieur à celui de nos rivaux". De son côté, Jérémie Rosselli, DG de la filiale française de N26, vante "l'immédiateté et la sécurité" garantie par la néobanque allemande ainsi les "fonctionnalités budgétaires pro actives" et "la possibilité de créer des sous comptes".