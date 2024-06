Karmen obtient un prêt de 100 millions d'euros pour financer les PME

Cette fintech française propose à ses clients des crédits instantanés allant de 20 000 euros à 3 millions d'euros, avec une commission mensualisée qui varie entre 0,5% et 8%.

Karmen annonce ce 27 juin la mobilisation d'une ligne de crédit de 100 millions d'euros auprès du fonds britannique Fasanara Capital. Un financement qui devra notamment permettre à cette fintech française spécialisée dans le financement BFR (besoin en fonds de roulement) des TPE/PME de débuter son expansion en Belgique.

"Les banques n'ont pas les outils pour accompagner les PME", estime Gabriel Thierry, cofondateur de Karmen. "On vient se connecter nativement aux entreprises pour accéder à tous leurs bilans comptables et financiers, ce qui nous permet d'avoir une vision en temps réel sur leur solvabilité et leur dynamique".

Karmen prête des sommes allant de 20 000 euros à 3 millions d'euros, sans garantie et de manière instantanée. La durée du prêt varie entre deux mois et deux ans. En échange, Karmen récupère une commission mensualisée entre 0,5% et 8% selon la durée du financement et le degré de risque de l'entreprise.

Partenariat avec Qonto

La fintech fondée en 2021, qui "a profité d'un contexte macroéconomique favorable avec la hausse des taux d'intérêt et la contraction du financement" selon son dirigeant, a séduit 500 clients. Si, historiquement, elle s'adressait "surtout au secteur du digital", elle vise désormais "toutes les PME à l'exception des indépendants et des professions libérales".

Karmen entend profiter de ce financement pour conquérir de nouveaux clients européens, d'abord en Belgique puis en Europe du Sud. La start-up compte aussi déployer Karmen Factor, son nouveau produit d'affacturage, et nouer des partenariats avec d'autres fintechs pour que celles-ci proposent à leurs clients sa solution de financement. Karmen s'est déjà associée avec Qonto pour que les utilisateurs de la néobanque professionnelle accèdent à ses crédits instantanés.