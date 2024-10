Profitez d'une réduction de 30% pour R:Evolution de France FinTech, le 17 octobre à Paris

Les principales figures de la fintech française seront présentes à cet événement organisé par France FinTech dont le JDN est partenaire. Au total, près de 2 000 participants sont attendus.

La 9e édition de R:Evolution aura lieu le 17 octobre à la Maison de la Mutualité dans le cinquième arrondissement de Paris. Organisée par France FinTech, cette édition nommée "Paths of trust" (les chemins de la confiance) rassemblera entrepreneurs, décideurs, investisseurs, chercheurs, régulateurs et personnalités politiques. Au total, près de 2 000 participants sont attendus.

La journée commencera avec une introduction d'Alain Clot, président de France FinTech. Ensuite, une quinzaine de tables rondes et de conférences se succèderont et balayeront un large éventail de sujets : regtech, assurtech, gestion des dépenses, open banking, tokénisation… Des intervenants de renom seront au rendez-vous. En effet, à l'image d'Antoine Le Nel (chief growth Revolut), Charles Gorintin (cofondateur d'Alan), Alexandre Prot (CEO de Qonto), Cyril Chiche (CEO de Lydia), ou encore Louis Chatriot (CEO d'Alma), les principales figures de la fintech française seront présentes.

France FinTech promet aux start-up participantes de "gagner en visibilité et d'accroitre leur réseau" et aux investisseurs de "découvrir les nouvelles tendances et innovations de l'écosystème". Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de participer à cette 9e édition de R:Evolution en achetant vos places via ce lien. Les lecteurs du JDN peuvent profiter d'une réduction de 30% avec le code promo suivant : JouPC30.