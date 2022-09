"iPhone 14 : comment ne pas rater la keynote d'Apple"

IPHONE 14. Apple va présenter ses iPhone 14 et 14 Pro lors de sa keynote de rentrée. Des nouveaux modèles d'Apple Watch et d'Airpods Pro pourraient aussi être annoncés.

[Mise à jour du 6 septembre 2022 à 17h47] Apple va enfin dévoiler ses nouveaux iPhone 14. La keynote de rentrée de la firme à la pomme est programmée pour le 7 septembre depuis le Steve Jobs Theater dans son siège social californien. Si du public sera présent pour la première fois depuis la pandémie, cette présentation sera aussi diffusée en direct sur le site web de la marque, sur la chaine YouTube officielle d'Apple et sur l'application Apple TV à 10 heures en Californie et à 19 heures en France. Vous pourrez également suivre les informations essentielles de la keynote sur le site du JDN. D'après les rumeurs de ces dernières semaines, quatre modèles d'iPhone seront présentés : l'iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max et le 14 Plus ou 14 Max, les différentes sources divergeant sur le nom du smartphone. Le site iPhon.fr laisse entendre que les prix de ces smartphones seraient en hausse de près de 120 euros en France. Il faudra donc débourser 1 029 euros pour un iPhone 14 de 128 Go et pas moins de 1 859 euros pour un iPhone 14 Pro de 1 To ! Aux côtés des iPhone 14, de nouveaux modèles d'Apple Watch et de nouveaux AirPods Pro pourraient faire leur arrivée.

Si 2022 ne déroge pas à la règle, Apple devrait présenter son nouvel iPhone 14 à l'automne. Certaines révélations ont déjà été faites concernant le futur iPhone 14, et notamment son écran always-on. Lors de la conférence WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) du 6 juin 2022, Apple a présenté une nouvelle version de son système d'exploitation iOS 16 qui peut maintenant prendre en charge des écrans always-on. Cette technologie déjà disponible sur les smartphones Android ou sur les Apple Watch Series 5 admet l'affichage de widgets, comme la météo, les données de l'app Santé ou l'arrivée de votre chauffeur de VTC, alors même que l'écran est verrouillé. Pour cela, Apple a dû revoir ses dalles et signerait donc l'arrivée d'un écran capable de descendre à 1 Hz sur l'iPhone 14, contre des dalles capables d'aller de 120 Hz à 10 Hz sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max actuels. Ces écrans permettent un rafraîchissement adaptatif de l'écran pour économiser de la batterie. En revanche, la technologie always-on pourrait n'être disponible que sur les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, d'après MacRumors.

Apple a envoyé ses invitations à la presse spécialisée et dévoilera ses nouveaux modèles d'iPhone 14 le 7 septembre 2022 depuis le Steve Jobs Theater au sein de son siège social de Cupertino en Californie (à 19h le même jour en France). C'est la première fois depuis le début de la pandémie en 2020 que la traditionnelle keynote d'Apple se fera en public. La firme à la pomme pourrait aussi annoncer des nouveaux modèles d'Apple Watch, iPad et MacBook. La conférence aura donc lieu un mercredi, ce qui déroge à la règle de la firme de Cupertino qui privilégiait plutôt les présentations le mardi, le 5 septembre correspondant au Labor Day. S'en suivra une dizaine de jours de précommande avant une mise en vente le 16 septembre prochain. iOS 16 disponible en version beta pour les développeurs depuis le 7 juin 2022 équipera les différentes déclinaisons de l'iPhone 14 à leur sortie en septembre prochain.

iPhone 14 Pro, Pro Max, et… Max

Seules les versions Pro de l'iPhone 14 devraient accueillir certaines nouvelles fonctionnalités comme l'écran always-on, ou encore, une nouvelle caméra frontale et une découpe plus fine autour de cette caméra pour remplacer l'encoche qui figure sur les smartphones de la marque depuis l'iPhone X. Une nouvelle puce baptisée A16 et une caméra arrière de 48 mégapixel devraient aussi équiper le smartphone en version Pro. L'iPhone 14 de base et les versions Max pourrait ne proposer qu'une puce A15, qui équipe déjà les iPhone 13, dans une version revue et améliorée. Ce serait la première fois que les versions Pro possèdent une puce plus performante que les autres déclinaisons. Il s'agirait pour Apple de réduire les coûts et d'absorber une part des problématiques d'approvisionnement.

Apple pourrait encore une fois proposer quatre versions de son iPhone 14 avec un iPhone 14 doté d'un écran de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro avec également un écran de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces et une toute nouvelle déclinaison, l'iPhone 14 Max avec lui aussi un écran de 6,7 pouces. En plus d'écrans de différentes tailles, ils pourraient avoir des capacités de batteries supérieures à celles de l'iPhone 13 d'après un post publié sur le moteur de recherche chinois Baidu :

iPhone 14 : 3279 mAh (contre 3227 mAh sur l'iPhone 13) ;

iPhone 14 Max : 4325 mAh (première version) ;

iPhone 14 Pro : 3200 mAh (contre 3095 mAh sur l'iPhone 13 Pro) ;

iPhone 14 Pro Max : 4323 mAh (contre 4352 mAh sur l'iPhone 13 Pro Max).

La fin de l'iPhone mini ?

L'iPhone 13 mini pourrait être la dernière version de l'iPhone à proposer un écran de 5,4 pouces. Les écrans de petite taille sont de moins en moins populaires auprès des consommateurs et se vendent moins. Apple devrait donc faire le choix de ne pas sortir d'iPhone 14 mini avec un écran de 5,4 pouces. La gamme des mini disparaîtrait ainsi au profit de la déclinaison de l'iPhone SE dont la 3e génération est sortie en mars 2022.

Le prix de l'iPhone 14

L'iPhone 14 Max pourrait être l'iPhone grand format au prix le plus bas jamais proposé par Apple à 899 dollars soit 1029 euros après TVA et conversion. Mais, d'autres rumeurs font état d'une augmentation des prix due à la pénurie des composants informatiques qui pourraient peser sur la valeur finale de l'iPhone 14, et notamment sur les modèles Pro. La hausse pourrait être de 100 dollars pour une grille tarifaire allant de 799 dollars à 1 199 dollars. Le 14 Pro pourrait s'afficher à 1 099 dollars contre 999 dollars pour l'iPhone 13 Pro, soit 1259 euros. L'iPhone 14 à 799 dollars ou 909 euros en 128 Go, soit le même tarif que son prédécesseur l'iPhone 13, et le 14 Pro Max à 1 199 dollars ou 1 359 euros. Apple a vendu plus d'iPhone 13 que d'iPhone 13 Pro Max et pourrait donc chercher à inverser la tendance afin que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max représentent 55 à 60% de ses ventes, contre 40 à 50% de ses ventes pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. L'objectif de la firme à la pomme serait donc d'écouler un plus grand nombre de ces modèles onéreux pour générer plus de bénéfices en différenciant de manière stratégique la version classique de la version Pro.

Pour certains, Apple pourrait proposer un système d'abonnement, à 35 dollars par mois pour l'iPhone 14, 45 dollars pour l'iPhone 14 Pro et 50 dollars pour le Pro Max.

Design et nouvelles couleurs

En termes de design, l'iPhone 14 est parti pour ressembler à son prédécesseur, l'iPhone 13 avec des bordures plates et des angles arrondis qui rappellent aussi celui de l'iPhone 4. Le contour des capteurs photo pourrait évoluer et devenir plus épais et l'encoche autour de la camera frontale pourrait disparaître au profit de deux plus petites formes, ronde et oblongue sur les modèles Pro. La firme de Cupertino plancherait sur de nouveaux coloris pour son iPhone 14. L'iPhone 13 Pro et Pro Max est disponible en argent, or, graphite, bleu alpin et même vert alpin depuis le printemps 2022. L'iPhone 13 et 13 mini existe lui en : vert, rose, bleu, minuit, lumière stellaire et rouge. Pour l'iPhone 14, le violet pourrait faire son entrée dans la palette des couleurs d'Apple, celui-ci pourrait évoluer en fonction de l'exposition lumineuse. Une teinte violette avait déjà été testée au printemps 2021 sur les iPhone 12.

Pas encore d'USB-C

L'iPhone 14 ne sera pas encore équipé d'un port USB-C comme le prévoit la réglementation européenne pour son chargement. Le système Lightning d'Apple devrait toujours être à la manœuvre sur l'iPhone 14 même si certaines rumeurs indiquaient que l'iPhone pourrait ne plus avoir du tout de port de chargement et donc se recharger via MagSafe, le système de recharge sans fil d'Apple. Rien ne semble confirmé de ce côté-là, et la présence d'un port de chargement Lightning est l'hypothèse la plus probable. Le port USB-C n'arriverait sur les modèles d'iPhone qu'à partir de 2023.