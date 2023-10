Microsoft 365 Copilot disponible en France le 1er novembre : quels sont les usages possibles ?

Microsoft ouvre son offre 365 Copilot en France publiquement le 1er novembre. Dans l'Hexagone, 30 sociétés ont déjà pu tester l'outil.

Le workflow quotidien de millions d'utilisateurs professionnels bientôt bouleversé. En marge de l'annonce du lancement du GenAI Startup Program mercredi 18 octobre, Microsoft a présenté à la presse sa solution Microsoft 365 Copilot. Destinée aux entreprises, cette solution logicielle intègre nativement l'IA Copilot de Microsoft, basée sur les modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI. Microsoft entend ainsi déployer son Copilot dans toutes ses solutions, pour fluidifier le travail et optimiser les tâches routinières de ses clients. "La réelle portée de l'IA générative va être dans la transformation de nos modes de travail", assure Corine de Bilbao, présidente de Microsoft France. Microsoft annonce ouvrir la commercialisation de Microsoft 365 Copilot au 1er novembre en France. Bien avant cette date, 30 clients français de Microsoft ont pu tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités. C'est le cas notamment d'Orange, d'Amadeus et d'une flopée d'entreprises cotées au CAC 40. Pour l'heure, Microsoft 365 Copilot ne sera proposé qu'aux clients 365 E3 et 365 E5. Aucune version pour le grand public n'est encore annoncée.

Techniquement, avec 365 le Copilot de Microsoft fonctionne en lien avec les modèles d'OpenAI, depuis le cloud Azure, en Europe. Aucune donnée traitée via Microsoft 365 Copilot ne part à l'étranger, assurent les experts de Microsoft. Le système est ainsi en conformité totale avec l'EUDB, l'EU Data Boundary (règles et réglementations concernant le stockage et le traitement des données personnelles des citoyens européens). Pour affiner la précision de l'IA et maximiser la qualité des réponses, Microsoft 365 Copilot pourra se baser sur les données internes de l'entreprise présente dans le Microsoft Graph. "En réalité, deux types d'indexations sont effectuées, en complément du Graph : l'indexation globale du tenant où sont stockées les données de l'entreprise et l'indexation des données vues par le sémantique et l'utilisateur", explique Jean-Christophe Dupuy, modern work director (M365) chez Microsoft France. Avec cette double couche d'indexation, le modèle sera en capacité de comprendre le jargon technique de l'entreprise. Enfin, la connexion à Internet permet aux clients qui le souhaitent d'ajouter des plugins complémentaires, par exemple pour augmenter les connaissances de Copilot grâce à une base de données externe.

Quels cas d'usage ?

Les cas d'utilisation de Microsoft 365 Copilot sont nombreux. L'IA de Microsoft s'immisce dans la majorité des solutions logicielles de la firme américaine : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams. Avec Teams, l'IA a accès à l'ensemble des conversations de l'utilisateur et aux réunions virtuelles préalablement enregistrées. Avec quelques mots en langage naturel, il est ainsi possible de visualiser l'ensemble des points stratégiques d'une réunion à laquelle on n'a pas participé. Tout ce qui s'est dit dans la réunion est accessible depuis Copilot. Dans Outlook, l'IA peut résumer les échanges de mail d'une même conversation. L'écriture est simplifiée : en quelques clics il est possible de générer une réponse automatique à n'importe quel courriel, en adoptant le ton employé dans l'échange (formel ou informel notamment).

Enfin, dans la suite Office, l'IA gère la synthèse des documents, et permet également de générer ou de reformuler du texte au sein d'un document Word. Plus créatif, il est possible de transformer un document Word complexe en une présentation PowerPoint de plusieurs dizaines de diapositives. Bonus pour les francophones, Microsoft 365 Copilot peut être utilisé nativement avec des prompts en français, avec un taux d'accuracy similaire à la version anglophone. Petit bémol que Microsoft affirme être en train de rectifier : la latence. Lors des différentes démonstrations, le Copilot de Microsoft met plusieurs secondes à répondre, comme c'est actuellement le cas avec Bing AI. Les tâches supportées par Copilot 365 offrent toutefois un gain de temps considérable.