Cette nouvelle banque française vous paie tous les mois pour être client chez elle

Une néobanque française se distingue de ses concurrents avec un système de rémunération innovant pour ses clients...

Connaissez-vous les néobanques ? Ce sont des banques issues du numériques, à des tarifs très accessibles, que l'on utilise principalement via son téléphone portable, et qui proposent des services innovants. En France, le marché des néobanques est en pleine expansion. Selon une étude de KPMG, les motivations des clients pour choisir une néobanque sont principalement les prix attractifs, les primes de bienvenue, le parrainage et la possibilité d'ouvrir un compte immédiatement. Face à la concurrence, les néobanques cherchent à se différencier en proposant des fonctionnalités innovantes pour attirer de nouveaux clients.

C'est dans cette optique qu'une néobanque française a décidé de se démarquer en proposant un système de rémunération inédit en France. Cette initiative vise à séduire les clients potentiels en leur offrant la possibilité de gagner de l'argent simplement en étant client de la banque. Cette néobanque n'est autre que Sumeria, issue de la séparation des services de la fintech Lydia. En effet, le 2 avril dernier, Lydia a scindé ses activités en deux applications distinctes : "Lydia" pour les services historiques de virements entre amis et de cagnottes, et "Lydia Comptes" pour les services bancaires. Le 15 mai, "Lydia Comptes" a été renommée "Sumeria", marquant ainsi la naissance d'une nouvelle néobanque à part entière.

La principale innovation de Sumeria réside dans la rémunération des comptes courants. Selon Cyril Chiche, président de Lydia Solutions, il y a actuellement 500 milliards d'euros qui "dorment" sur les comptes courants en France. Sumeria devient ainsi le premier acteur français à proposer une rémunération sur ces comptes. Jusqu'en août, pendant la période de lancement, les comptes courants seront rémunérés à hauteur de 4%, puis à 2% à partir de septembre. Pour bénéficier de cette rémunération, les clients devront effectuer un minimum de 15 transactions par mois avec leur carte Sumeria. Le taux sera appliqué sur le montant présent sur tous les comptes Sumeria du client (compte courant, compte commun, enveloppes), dans la limite de 100 000 euros au total.

Outre cette fonctionnalité innovante, Sumeria propose gratuitement différents types de comptes, du compte personnel aux comptes budgets en passant par les comptes communs. L'ouverture de compte se fait en quelques minutes et l'application se veut simple d'utilisation, avec notamment la possibilité de consulter son solde directement sur l'écran d'accueil du smartphone. Sumeria propose également des cartes physiques ou dématérialisées pour effectuer des paiements, ainsi que des abonnements payants donnant accès à des services d'assurance ou à des produits d'épargne.

Pour développer Sumeria, Lydia Solutions prévoit d'investir 100 millions d'euros et de recruter 400 personnes dans les trois prochaines années. L'objectif est d'atteindre 5 millions de clients d'ici 2027 et de s'étendre à l'international, en commençant par l'Allemagne. Sumeria devra faire face à une concurrence féroce, notamment de la part de l'anglais Revolut et de l'allemand N26, mais elle espère devenir un champion européen grâce à son système de rémunération unique en son genre.