Les habitants de ces départements risquent une amende s'ils ne remplissent pas vite leur déclaration d'impôt

S'ils ne remplissent pas vite leur déclaration d'impôt, les habitants de plusieurs département français seront sanctionnés par l'administration fiscale.

Le compte à rebours touche à sa fin. Près de 40 millions de contribuables français sont appelés à remplir leur déclaration de revenus cette année. Si de nombreux citoyens ont déjà accompli cette formalité administrative, que ce soit en ligne ou via le formulaire papier, ceux qui ne l'ont pas encore fait doivent se dépêcher. En effet, les échéances fixées par l'administration fiscale approchent à grands pas et les retardataires s'exposent à des sanctions financières.

Les sanctions prévues en cas de retard sont calculées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Si un contribuable oublie de déclarer avant la date limite, mais régularise sa situation rapidement de lui-même, le montant de l'impôt dont il doit s'acquitter auprès du fisc, sera majoré de 10%. En revanche, si le fisc est contraint d'envoyer une mise en demeure, la note sera alourdie de 20%. Le contribuable dispose alors d'un délai de 30 jours pour compléter et signer sa déclaration de revenus. S'il ne respecte toujours pas la nouvelle échéance, le taux de la majoration double et passe à 40%.

De plus, des intérêts de retard de 0,2% par mois seront également appliqués. À titre d'exemple, un particulier devant 800 euros aux impôts mais qui déclare avec quelques jours de retard devra au final payer 880 euros. S'il ne le fait que deux mois après la date limite et après avoir reçu une mise en demeure, la facture s'élèvera à 963,2 euros.

Les habitants des départements numérotés de 1 à 19, ainsi que les Français résidant à l'étranger, doivent impérativement avoir déposé leur déclaration en ligne au plus tard le jeudi 23 mai à 23h59. Il ne leur reste donc plus qu'une semaine pour compléter les différentes cases du formulaire et détailler au fisc l'ensemble de leurs ressources financières.

Les contribuables de Corse et des départements allant de 21 à 54 disposent quant à eux d'un délai supplémentaire, mais qui reste court. Ils ont jusqu'au jeudi 30 mai à 23h59 pour envoyer leur déclaration à l'administration. Au total, ce sont plus de 18 millions de personnes qui doivent se soumettre à cette obligation avant la fin du mois de mai.

Pour remplir sa déclaration de revenus, chaque contribuable a reçu mi-avril un e-mail ou un courrier papier de la DGFiP détaillant la procédure à suivre. La plupart des foyers fiscaux sont invités à effectuer cette démarche en ligne, sur le site impots.gouv.fr. Après s'être connecté à son espace personnel, il suffit de cliquer sur "Déclarer mes revenus" puis de vérifier et compléter les informations préremplies par l'administration (situation familiale, salaires, allocations, etc). Il faut ensuite renseigner les éventuels autres revenus perçus en 2023, ainsi que les charges et réductions ou crédits d'impôt auxquels on peut prétendre.

Une fois tous les champs complétés, il ne reste plus qu'à valider et signer électroniquement sa déclaration. Un geste simple mais à ne pas oublier, sous peine de mauvaise surprise au moment de recevoir son avis d'imposition à l'été.