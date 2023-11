OpenAI DevDay : toutes les annonces attendues pour le futur ChatGPT

OpenAI tient ce 6 novembre une conférence pour les développeurs. Personnalisation poussée de GPT-4, connexion à des drives tiers, nouvelle offre d'abonnement… L'événement promet des nouveautés d'ampleur.

Ce sera sans aucun doute l'événement du mois dans l'écosystème de l'IA générative. Ce lundi 6 novembre, OpenAI tient une conférence à destination des développeurs du monde entier. Si l'on en croit de premières fuites relayées sur le web, la startup basée à San Francisco s'apprête à dévoiler des nouveautés bluffantes destinées avant tout aux professionnels. Sur X , Sam Altman, CEO de l'entreprise, tease l'événement et dit se sentir "comme à la veille de Noël." En guise de jouets, OpenAI devrait offrir aux professionnels un GPT modernisé et personnalisable à souhait.

Gizmo V8 : le générateur de copilots personnalisés

Les développeurs attendent l'arrivée potentielle de Gizmo V8, une nouvelle interface pour ChatGPT. Selon de premières captures d'écran dévoilées sur Linkedin par Tibor Blaho, développeur de logiciel, la nouvelle interface permettrait de créer sa propre version de GPT, customisée selon le besoin final. Chaque assistant pourrait être édité depuis un outil nommé "Magic Maker", en langage naturel. Un mode avancé serait également disponible pour pousser la personnalisation à son paroxysme. Comme sur Poe , il serait possible de configurer un nom, une description, des instructions ainsi qu'un message de bienvenue. De manière additionnelle, il serait possible d'ajouter des fichiers en référence, sur lesquels l'IA se base pour répondre. Enfin, selon les fuites, il est aussi possible de configurer des "actions", en intégrant Dall-E 3 ou la recherche web. Les différents chatbots créés sont partageables à d'autres utilisateurs. Une marketplace pourrait également voir le jour, tout comme une sandbox pour tester son copilot avant de le déployer en production.

Intégration de nouveaux providers

OpenAI pourrait également annoncer l'intégration prochaine de nouveaux providers externes. Selon une autre capture d'écran partagée par Tibor Blaho, ChatGPT supporterait l'intégration de nouvelles applications tierces, à l'image de Google Drive ou Microsoft 365 notamment. L'IA pourrait alors accéder aux informations présentes à l'intérieur des documents.

Un nouvel abonnement

A l'occasion de son DevDay, OpenAI prévoirait également de dévoiler une nouvelle offre d'abonnement destinée aux entreprises. Pour un coût de 25 dollars par mois, les salariés auront accès, selon cette fuite, à une version de GPT-4 plus rapide, un contexte plus grand pour prompter (jusqu'à 4 fois supérieur à la version actuelle), un accès illimité au modèle d'analyse de données, des templates internes partageables. L'offre garantit également, comme ChatGPT Enterprise et Plus, que les données injectées dans l'IA ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles.