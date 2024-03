Le français Adaptive ML lève 20 millions de dollars pour optimiser les IA

Fondée par les créateurs du modèle open source Falcon, la start-up développe une solution d'apprentissage par renforcement visant à améliorer les modèles d'IA générative.

Spécialisé dans l'optimisation des modèles d'IA, le français Adaptive ML conclut une première levée de fonds à hauteur de 20 millions de dollars. Un tour de table mené par l'américain Index Ventures. Dans la boucle de l'opération figurent également Iconiq Capital, Motier Ventures, IRIS, HuggingFund by Factorial, et de nombreux business angels.

Du côté des fondateurs, Julien Launay et Baptiste Pannier, respectivement CEO et CTO de la société, sont loin d'être des inconnus dans le landerneau mondial de l'IA. Les deux associés se sont connus chez Lighton où ils ont collaboré à la création de large language model (LLM). Mais surtout, ils sont à l'origine de Falcon, le célèbre LLM open source. Julien Launay était le technical lead de Falcon, et Baptiste Pannier a piloté la base de code d'entraînement du modèle. Au total, cinq collaborateurs d'Adaptive ML ont participé au projet open source.

De la techno au produit

Adaptive ML développe une solution d'apprentissage par renforcement à partir de feedback humain en vue d'optimiser, d'adapter, de personnaliser les modèles de fondation. "Nous avons commencé à plancher sur le sujet lors de notre expérience avec Falcon. Nous nous sommes rendu compte que le reinforcement learning était très utile pour aligner les modèles sur les besoins des utilisateurs. Reste que l'ingénierie de ce type de solution se révèle complexe. Elle repose sur des systèmes distribués avec des modèles de grande taille qui interagissent entre eux. Partant de là, nous avons décidé de nous attaquer à cette problématique en vue de concevoir une offre", explique Baptiste Pannier.

"L'objectif est d'embaucher des équipes produit et des équipes techniques pour packager notre technologie en vue de la commercialiser"

Concrètement, Adaptive ML expose une API pour recueillir les interactions utilisateur en vue de les exploiter ensuite pour améliorer les modèles. "Typiquement, dans le domaine du service client, les entreprises multiplient les déploiements de Copilot pour accompagner les agents dans leur travail de support. Partant de là, les agents vont choisir ou pas une ou plusieurs solutions proposées par le modèle. Ce qui génère énormément de feedbacks qu'il est intéressant de prendre en compte pour adapter le modèle en vue d'améliorer sa performance", détaille Julien Launay.

Suite à sa levée de fonds, Adaptive ML compte transformer l'essai et convertir sa technologie en produit. Dans cette optique, Adaptive ML ouvre un centre de R&D sur Paris. "L'objectif est d'embaucher des équipes produit et des équipes techniques pour packager notre offre en vue de la commercialiser", résume Julien Launay. "L'objectif est de plancher sur des modèles qui s'auto-critiquent et qui s'auto-annotent en vue d'étendre notre champs d'application et in fine rendre la solution plus transparente".

Partant de-là, Adaptive ML est en pleine phase de recrutement. En ligne de mire : des profils variés dans la recherche en IA, au premier rang desquels des ingénieurs en apprentissage par renforcement, mais aussi des experts en optimisation de calcul GPU. En vue de packager son produit, Adaptive ML est aussi en quête d'ingénieurs en back et front end. Comptant 9 collaborateurs, la société souhaite doubler son effectif d'ici un an.

En attendant, Adaptive ML réalisera ses premiers déploiements dans les semaines qui viennent. En termes de profils client, la jeune pousse cible à la fois des entreprises technologiques, notamment basées aux US, mais aussi des acteurs avec des cas d'usage intermédiaires, moins techniques, dans la production de contenu ou dans l'analytics par exemple. "L'ambition est de faire en sorte que n'importe quelle équipe de data science puisse prendre en main nos outils. Nous avons en tête que la réussite d'une technologie se situe dans sa capacité de démocratisation", souligne Julien Launay. "Compte tenu de la taille du marché américain sur le segment de la générative AI, cette plaque géographique fait partie de nos marchés prioritaires aux côtés de l'Europe et de la France en particulier compte tenu du dynamisme de ce pays dans l'IA générative."