IA à long contexte : comment limiter l'effondrement de la fiabilité en 4 étapes

Les IA dégraderaient silencieusement les documents longs lors de tâches complexes. Pour limiter ces dérives, il faudra découper le travail en micro-tâches vérifiables, ajouter du contrôle humain, du RAG et une observabilité stricte.

Lorsqu’une IA doit garder en tête des milliers de pages, des bases de code entières ou des heures de transcriptions audio, on parle de contexte long. Dans ce cas, l’IA doit être capable de traiter une quantité massive d'informations en une seule fois.

Or, d’après une récente étude de Microsoft Research, les LLM du marché livrés à eux-mêmes sur des tâches longues, corrompent silencieusement près de 25 % des documents d'entreprise. En enchaînant 20 interactions consécutives sur chaque document, les chercheurs ont mesuré à quel point le document se dégrade au fil du temps. L'étude de Microsoft Research révèle que même les modèles de pointe comme Gemini 3.1 Pro, Claude 4.6 Opus et GPT 5.4 corrompent en moyenne 25% du contenu des documents sur des flux de travail longs et délégués. D'autres modèles peuvent échouer encore plus sévèrement. La moyenne de tous les modèles se situe aux alentours de 50%. Python tire son épingle du jeu en atteignant le seuil de 98% de fidélité.

La fiabilité des LLM diminue ainsi significativement avec la complexité et la longueur des tâches. Heureusement, il existe différentes solutions pour minimiser le risque et garantir la fiabilité des systèmes IA.

1. Fractionner les tâches complexes en micro-tâches vérifiables

D’après l’étude de Microsoft Research, chaque tranche de 1 000 tokens supplémentaires aggrave la dégradation d’environ 3,6% en moyenne après 20 interactions. L’IA peut perdre le fil, omettre des détails importants ou même inventer des informations pour combler les lacunes.

Pour pallier cela, il est recommandé de découper le processus en petites étapes. Chacune doit avoir un objectif clair et vérifiable. Par exemple, pour une tâche comme la rédaction d'un rapport à partir de plusieurs sources, on peut demander à l’IA de résumer d'abord chaque source individuellement. Puis, de comparer les résumés. Et, enfin, de synthétiser les comparaisons. Une étude intitulée "An Approach for Systematic Decomposition of Complex LLM Tasks", publiée en octobre 2025, a montré que la décomposition des tâches basée sur la complexité peut améliorer l'exactitude des modèles de langage de 9 à 40%, par rapport à une approche de type "Chain-of-Thought" standard.

Dans le cas des systèmes argentiques, chaque agent travaille sur une petite partie du problème. Cela réduit le risque d'erreur globale. Pour l’onboarding par exemple, l’agent inspecteur contrôle la présence des fichiers administratifs dans un dossier. L’agent "secrétaire RH" prend le rapport brut de l'inspecteur et le transforme en un message aimable.

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Toujours dans cet exemple, en lançant les agents IA pour l’onboarding, on voit que l’agent inspecteur signale le document manquant. A la suite, l’agent "Secrétaire RH" rédige son e-mail prêt à l’envoi. Il demande à l’employé l'attestation de mutuelle, tout en lui souhaitant la bienvenue. Cela doit garantir un meilleur contrôle et une plus grande précision.

2. Implémenter des boucles de rétroaction et de vérification humaine (human-in-the-loop)

La corruption des documents sur les contextes longs est insidieuse. L’IA ne signale pas ses erreurs. Des mécanismes de vérification peuvent permettre d’examiner la cohérence et l’exactitude des réponses à différentes étapes. L'étude " Applications, challenges, and future directions of human-in-the-loop learning " met en évidence que les systèmes human-in-the-loop peuvent atteindre une haute précision dans la détection de fiabilité (0.95).

Lors d’une demande pour créer un document, on peut par exemple demander à l’IA créer un brouillon demandant une relecture et une validation à différentes étapes. Pour le système agentique, on peut insérer dans le code Python des "checkpoints." Cela afin qu’une relecture humaine s'assure de la qualité de la réponse.

Par exemple, encore dans l’exemple de l’onboarding, on peut insérer un code qui amène une étape de confirmation humaine après le résultat de l'agent inspecteur. Pour cela, nous ajoutons ce code à la fin de la tâche du premier agent dans le fichier verif_onboarding.py ; qui est en quelque sorte le cerveau du système

# --- ÉTAPE DE CONFIRMATION HUMAINE --- # On lance d'abord uniquement l'Inspecteur pour valider son rapport avant de continuer. equipe_verif = Crew( agents=[inspecteur], tasks=[mission_verif] ) rapport_inspecteur = equipe_verif.kickoff() print("

--- RAPPORT BRUT DE L'INSPECTEUR ---") print(rapport_inspecteur) validation = input("

Ce rapport est-il exact ? Voulez-vous envoyer le message à l'employé ? (oui/non) : ") if validation.lower() != 'oui': print("Action annulée. Aucun message n'a été envoyé à l'employé.") print("Conseil : vérifiez manuellement le dossier 'onboarding_jean/' et relancez le script.") else:

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Après déclenchement du système, on voit que l’agent Inspecteur a correctement identifié que mutuelle.txt est absent du dossier. Le code a stoppé l'exécution et attend la validation humaine avant de lancer le Secrétaire. C'est bien le comportement attendu.

3. Utiliser le RAG (Retrieval Augmented Generation)

Si leurs données d’entrainement sont obsolètes ou incomplètes, les LLM peuvent inventer des réponses. L'étude de Microsoft Research montre (même) que les LLM peuvent oublier des informations clés au fur et à mesure que le contexte s'allonge.

Dans ce contexte, fournir des informations récentes et fiables issues de ses propres bases de données peut être judicieux. Dans le cas du RAG, seules les informations pertinentes sont fournies au LLM comme contexte pour générer sa réponse. Cela réduit considérablement les hallucinations. La recherche "Long-context LLMs meet RAG: Overcoming challenges for long inputs in RAG" suggère que le RAG peut compléter les capacités des LLM à contexte long en leur fournissant un mécanisme de récupération d'informations plus ciblé et fiable

Par exemple, pour notre chatbot RAG avec un texte sur la tour Eiffel, nous remplaçons ce dernier par un fichier sur la politique d’envoi et de livraison de produits fictifs, des chemises blanche en l’occurrence :

"Préparation de la commande : Toutes les commandes sont préparées et expédiées sous 24 à 48 heures ouvrées (hors week-ends et jours fériés). Modes et délais de livraison : Livraison Standard : 3 à 5 jours ouvrés à domicile. Livraison Express : 24 à 48 heures à domicile (pour toute commande passée avant midi)."

Nous remplaçons le contenu de `data/document.txt. puis nous lançons `python app.py` dans PowerShell. Lorsqu’un utilisateur interroge le chatbot, celui-ci reprend convenablement avec le texte fourni.

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4. Mettre en place une journalisation détaillée des interactions de l’IA

Identifier quand et comment une corruption silencieuse se produit peut nécessiter un suivi précis. Enregistrer les requêtes envoyées, les réponses reçues, les validations humaines et les corrections apportées permettront d'auditer les performances de l'IA. Selon une analyse des meilleures pratiques en matière de débogage par l'IA en 2025, les outils de débogage basés sur l'IA ont vu leurs taux de résolution de problèmes s'améliorer de 4,4% en 2023 à 69,1% en 2025. Bien que ce chiffre ne soit pas directement attribué au logging seul, la journalisation détaillée permet à ces outils de fonctionner efficacement.

On peut passer par une plateforme d’observabilité comme Datadog LLM Observability, LangSmith ou Arize Phoenix. Celles-ci permettent de surveiller, comprendre et résoudre les problèmes des systèmes IA tout au long de leur cycle de vie. Les maitriser permet de traiter un pipeline LLM de façon rigoureuse.

Image d'Arize Phoenix © Copie d'écran

On peut également enregistrer les interactions avec l'IA en intégrant un système de journalisation dans l’application. Chaque appel à l'IA, chaque donnée traitée et chaque validation humaine sont horodatés et enregistrés. Cela permet d'auditer les performances, d'identifier les schémas d'erreur et d'améliorer continuellement le système.

Par exemple, dans le cas des agents pour l’onboarding, nous configurons un système de journalisation dans le fichier verif_onboarding.py. Une fois la commande appliquée, nous lançon Get-Content onboarding.log dans PowerShell pour afficher tout le fichier. On voit que le log présent révèle une erreur de connexion. L'IA essaie de contacter OpenAI (Failed to connect to OpenAI API) et le serveur de télémétrie de CrewAI. Mais elle échoue à plusieurs reprises. Cela permet de disculper la "mémoire" de l'IA pour pointer un problème d'infrastructure, comme la connexion internet ou les serveurs d'OpenAI.