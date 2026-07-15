Emergent lève 130 millions de dollars et devient une licorne en moins d'un an

Avec cette nouvelle levée de fonds, l'entreprise atteint une valorisation de 1,5 milliard de dollars.

S’il fallait encore le démontrer en 2026, les levées de fonds américaines n’ont décidément plus grand-chose à voir avec celles du continent européen. Lancée publiquement il y a à peine un an, Emergent vient de boucler une série C de 130 millions de dollars. Un tour qui passerait presque pour banal à l’échelle de la tech américaine, mais qui propulse déjà la start-up à une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Le tour de table est mené par Creaegis et Claypond, avec la participation de Khosla Ventures, SoftBank, Lightspeed, Sentinel Global et Y Combinator.

Un outil de vibe coding

Emergent se positionne sur un créneau en pleine explosion, le vibe-coding. La plateforme permet de créer from scratch des applications fonctionnelles, principalement pour les entreprises. CRM, ERP, outil de gestion des stocks, marketplace ou application mobile, l'objectif n'est pas de produire un simple prototype, mais un véritable logiciel métier. Interrogé sur la principale différence avec Claude Code ou Codex, Mukund Jha, CEO d’Emergent, explique que ces outils "ont avant tout été pensés pour des développeurs". A l'inverse, Emergent cible les utilisateurs non techniques. “Un utilisateur métier est incapable de décrire un bug comme le ferait un développeur, il dira simplement que l'application ne fonctionne pas. C'est à notre IA de trouver l'origine du problème et de le résoudre", explique Mukund Jha.

N’existe-t-il pas, dès lors, un risque de se faire rapidement cannibaliser par OpenAI, Anthropic ou Google, si l’un d’eux décide de lancer à son tour un outil destiné aux non-développeurs ? Mukund Jha écarte pour l’instant cette menace : “Le marché est immense et nous n’en sommes encore qu’au tout début. Pour gagner, il ne suffira pas d’avoir le meilleur modèle : il faudra maîtriser toute l’expérience, de la création de l’application à son hébergement, son déploiement et sa maintenance.” La principale barrière à l’entrée d’Emergent résiderait avant tout sur la plateforme construite autour, entièrement pensée pour développer et scaler son application en production.

Scaler plus vite encore

Pour défendre cette “avance” et éviter que les géants du secteur ne la rattrapent trop rapidement, Emergent compte désormais accélérer fortement. Les fonds serviront principalement à renforcer les équipes commerciales et à installer une présence locale dans plusieurs régions du monde. Une autre partie sera consacrée à la recherche, notamment au développement de briques internes reposant sur des modèles open source, affinés grâce au fine-tuning et à l’apprentissage par renforcement. L’objectif est double : améliorer les performances des agents et réduire progressivement la dépendance de la plateforme aux grands fournisseurs de modèles.

L'Europe est également dans le viseur d'Emergent. La start-up ne possède pas encore de bureau sur le vieux continent, mais cela pourrait rapidement changer. "Nous cherchons à ouvrir un bureau en Europe très prochainement. Paris ou Londres sont les deux options les plus probables. Paris est un endroit très enthousiasmant, où il se fait beaucoup de recherche en IA", confie Mukund Jha. Un choix stratégique alors qu'environ un tiers des revenus de l'entreprise provient déjà du marché européen.