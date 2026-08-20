Revenu de solidarité outre-mer : le montant augmente mais les bénéficiaires doivent faire attention

Le nouveau montant s'applique aux allocations dues depuis avril 2026 dans sept territoires.

Un bénéficiaire qui consulte ses versements depuis avril 2026 doit désormais retenir un chiffre précis : le revenu de solidarité outre-mer est fixé à 613,78 euros par mois. Le décret du 18 août 2026 donne à cette hausse un effet rétroactif, puisqu’elle concerne les allocations dues au titre du mois d’avril 2026 et des mois suivants.

Le décret a été publié au Journal officiel le 2026-08-19, plusieurs mois après le début de son application. Autrement dit, le montant de 613,78 euros ne vaut pas seulement pour les prochains versements : il devient aussi la référence pour ceux qui étaient dus depuis avril 2026.

Cette mesure concerne les bénéficiaires du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mayotte ne figure pas parmi les territoires couverts par le décret. Ce revenu, également appelé RSO, a été mis en place en décembre 2001.

La hausse succède à celle de 2025. Le revenu mensuel était alors passé de 598,73 euros à 608,91 euros, montant appliqué aux allocations dues à compter d’avril 2025. La nouvelle référence de 613,78 euros remplace donc celle de 608,91 euros pour les allocations dues à partir d’avril 2026.

Le RSO ne doit pas être confondu avec le revenu de solidarité active, le RSA. L’ouverture du droit au revenu de solidarité met fin au droit au RSA. Dans la présentation des conditions publiée en 2025, il fallait avoir au moins 55 ans et moins de 65 ans, bénéficier du RSA depuis plus de deux ans dans les départements d’outre-mer et ne pas exercer d’activité professionnelle pendant la perception de cette allocation.

Pour une personne déjà bénéficiaire, la question se déplace maintenant vers le versement effectif. Le décret fixe le montant et sa date d’application, mais il n’indique pas sur quel versement les 613,78 euros apparaîtront. Il ne fixe pas non plus la date à laquelle les allocations dues depuis avril 2026 pourront être régularisées.

Le texte ne prévoit pas davantage si cette mise à jour sera automatique ou si le bénéficiaire devra effectuer une demande auprès de la Caf ou de la MSA. Aucune consigne particulière de ces organismes n’y figure. Pour les personnes concernées, le montant à surveiller sur les prochains versements est donc 613,78 euros, ainsi que l’éventuelle régularisation des allocations dues depuis avril 2026.